Silva je skušal pobegniti z uporabo silikonske maske. Foto: Reuters

42-letnik je v zaporu služil skoraj 74-letno kazen zaradi prekupčevanja z mamili. V soboto je poskusil pobegniti iz zapora tako, da se je preoblekel v svojo 19-letno hčerko, ki ga je obiskala v zaporu. Pri tem je uporabil tudi silikonsko masko in lasuljo, a so ga pazniki zaustavili.

V torek pa so ga našli v svoji celici v zaporu v Riu de Janeiru, kamor je bil premeščen po poskusu pobega. Brazilski novičarski portal O Globo je poroča, da je bil Silva od premestitve v samici.

Hčerko Silve, ki je bila v njegovi celici v času očetovega poskusa pobega, skupaj s še osmimi ljudmi preiskujejo zaradi domnevnega sodelovanja v poskusu bega, poroča BBC.

Silva je predtem enkrat že pobegnil iz zapora, in sicer leta 2013, ko mu je to uspelo skozi kanalizacijski sistem. Pozneje so ga sicer ujeli.