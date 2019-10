Prizorišče incidenta v predelu Crown Heights v Brooklynu. Foto: Reuters

V času incidenta je v baru po navedbah policije najmanj 15 ljudi kartalo in kockalo. Nagib za streljanje bi tako lahko bil igralniški spor ali rop, policija pa je izključila možnost napada tolpe. Žrtve so stare med 32 in 49 let, napadalec pa je izstrelil najmanj 15 nabojev.

Sosedje so se po navedbah New York Timesa pogosto pritoževali nad klubom brez licence v prvem nadstropju mestne hiše, v katerem je bila nezakonita igralnica, ki je privabljala goste v dragih avtomobilih.

Predel Crown Heights v Brooklynu, kjer je delovala nezakonita igralnica, je bil prizorišče več strelskih spopadov med tolpami, v katerih je letos umrlo že 26 ljudi, skoraj dvakrat več kot lani. Policija je na območju okrepila navzočnost.

Gre tudi za drugi množični strelski napad v New Yorku v zadnjih treh mesecih, potem ko sta julija strelca napadla udeležence na shodu starodobnikov, pri čemer je umrl en človek, 11 je bilo ranjenih; ter drugi umor z več kot štirimi smrtnimi žrtvami, potem ko je v predelu Chinatown brezdomec z železno palico pomoril štiri druge brezdomce in hudo ranil petega.

Ločen napad v binkoštni cerkvi

V majhnem mestu Pelham s 14.000 prebivalci v ameriški zvezni državi New Hampshire, prav tako na vzhodni obali ZDA, pa je neki moški med pogrebom streljal v binkoštni cerkvi in pri tem ranil več ljudi. Policija ga je že pridržala. Nagib in natančno število poškodovanih še nista znana.