Foto: Reuters

Sodišče je avgusta legaliziralo istospolne poroke in odločilo, da bo šla sodba v izvrševanje maja 2020. S tem bo Kostarika prva od držav v osrednji Ameriki, ki bo dovolila istospolne poroke.

"Pred 10 leti je bilo na paradi okoli 20 ljudi, ki so bili deležni žalitev. Zdaj nas je več kot 100.000, ponosni smo na to, kar smo in kar smo dosegli," je dejala Nisa Sanz, ki se je v Španiji poročila s Švicarko, s katero imata tri otroke. "Nikoli si nisem predstavljala, da bo tako."

Parade ponosa, ki jo je organiziral Shod za različnost, so se udeležili tudi predsednik države Carlos Alvarado Quesada in predstavniki luteranske cerkve v Kostariki, med njimi je bil tudi nadškof Gilberto Quesada. "To je napredek," je dejal Luis Salazar, vladni predstavnik za spolno raznolikost. "Toda nič ni bolj dragoceno kot to, da vidimo ljudi iz skupnosti, ki so tukaj s svojimi prijatelji in družinami."