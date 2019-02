Guaidó in Pence s kolumbijskim predsednikom Ivanom Duquejem. Foto: Reuters

Ta je v odzivu poudaril, da je srečanje v Kolumbiji namenjeno vzpostavitvi vzporedne venezuelske vlade.

Maduro je v intervjuju še obtožil ZDA, da želijo venezuelsko nafto ter da so pripravljene zanjo celo iti v vojno.

Guaidó je na srečanju skupine Lima in ZDA pozval k odločnosti do Madura, saj da pomeni grožnjo Ameriki. Pence pa mu je zagotovil 100-odstotno podporo predsednika Donalda Trumpa in opozoril, da ostajajo "odprte vse možnosti".

Ob tem je napovedal še več ameriške humanitarne pomoči in nove sankcije proti režimu v Caracasu oziroma "njegovim koruptivnim finančnim mrežam".

Guaidó je na srečanje v Kolumbiji odpotoval, čeprav mu je sodišče to prepovedalo. Foto: Reuters

Guaidó želi dostaviti (ameriško) pomoč več sto tisoč Venezuelcem, ki so po njegovih besedah življenjsko ogroženi zaradi pomanjkanja hrane in zdravil. Maduro v pomoči vidi krinko za ameriško vojaško posredovanje in jo zato zavrača.

Sodišče Guaidóju prepovedalo potovanje

Guaidó je na srečanje v Kolumbiji odpotoval, čeprav mu je sodišče to prepovedalo. V ponedeljek je napovedal, da se bo ta teden vrnil v domovino, njegovi sodelavci pa opozarjajo, da je prejel "resne in verodostojne grožnje".

Skupina Lima, v kateri je 13 latinskoameriških držav in Kanada, se je oblikovala avgusta 2017 s ciljem politične rešitve krize v Venezueli. Drugega predsedniškega mandata Madura ne priznavajo.

Tokratno srečanje skupine so sklicali, potem ko je konec tedna propadel poskus, da bi iz Kolumbije in Brazilije prepeljali ameriško humanitarno pomoč v Venezuelo. Na mejnih prehodih so izbruhnili spopadi z venezuelskimi varnostnimi silami, med katerimi so bili ubiti najmanj štirje ljudje, več kot 300 pa jih je bilo ranjenih.