Trump je v pogovoru z novinarji v New Jerseyju dejal, da bo daljšo izjavo o napadih podal danes in dodal, da se je pogovarjal z FBI-jem, pravosodnim ministrom Williamom Barrom in člani kongresa o ukrepih, da bi preprečili tovrstno nasilje. Foto: Reuters

Oblasti preiskujejo, kaj je gnalo 21-letnega Patricka Crusiusa, da je šel iz domačega Dallasa v tisoč kilometrov oddaljeni El Paso, kjer je ubil 20 ljudi in jih ranil še 26. Napad obravnavajo kot primer domačega terorizma, po besedah teksaškega guvernerja Grega Abbotta pa se zdi, da je šlo za zločin iz sovraštva. Policija je rasistični manifest, ki so ga povezali z napadalcem, označila kot dokaz, da je bil pokol rasno motiviran.

FBI je v nedeljo v izjavi sporočil, da napad "odslikava prisotno grožnjo domačih nasilnih ekstremistvo in napadalcev iz sovraštva." FBI je izrazil zaskrbljenost, da bi lahko sobotna napada in drugih podobni napadi iz preteklosti spodbudili več ameriški ekstremistov, da izvedejo podobna nasilna dejanja. "FBI naproša ameriško javnost, da oblastem poroča o vsaki sumljivi aktivnosti, ki jo opazijo, tudi na spletu," so še sporočili. Državni javni tožilec Jaime Esparza je, kot smo že poročali, sporočil, da bo za Crusiusa zahteval smrtno kazen. Zvezni tožilec John Bash je ob tem pojasnil, da napad v El Pasu že vodijo kot domači teroristični napad. "To imamo za primer domačega terorizma in z njim bomo naredili, kar delamo s teroristi v tej državi - doletela jih bo hitra in gotova pravica," je dejal.

Oblasti še naprej preiskujejo tudi motiv drugega napada v Daytonu, ki se je zgodil le 13 ur po napadu v El Pasu. Dobro oborožen in na napad dobro pripravljen 24-letni Connor Betts je v manj kot minuti ubil devet ljudi, med njimi svojo sestro, še 27 pa jih je ranil.

Žalovanje za žrtvami napadov. Foto: Reuters

Trump: Pri nas ni prostora za sovraštvo

Napada sta močno razburkala tudi ameriško politično prizorišče. V nedeljo se je usul plaz zahtev po zaostritvi zakonodaje glede orožja, demokratski predsedniški kandidati pa so Trumpu očitali spodbujanje rasnih napetosti in nasprotovanje sprememb orožarske zakonodaje.

"V naši državi ni prostora za sovraštvo," je v New Jerseyju novinarjem dejal Trump in dodal, da bi bilo "mogoče potrebno narediti več." "To se dogaja že leta in leta in to moramo ustaviti," je dejal in napada povezal z duševno boleznijo. "Tu je tudi vprašanje duševne bolezni, če pogledata oba primera. To sta človeka, ki sta zelo, zelo resno duševno bolna." Daljšo izjavo glede napadov je napovedal za danes. Predtem je napada obsodil tudi prek Twitterja, pokol v El Pasu je označil za "dejanje strahopetneža."

V 4-stranskem manifestu, ki naj bi ga napisal 21-letnik in ga objavil na spletni strani, kjer sporočila pogosto objavljajo ekstremisti, je med drugim zapisano, da je napad "odgovor na hispansko invazijo na Teksas." Izrazil je tudi podporo napadalcu, ki je marca v Christchurchu na Novi Zelandiji ubil 51 ljudi.

El Paso in Ciudad Juarez skupaj s sosednjim mestom Las Cruces tvorijo veliko mestno dvojezično, dvonarnost mejno območje s približno 2,5 milijona prebivalci. Po napadu so se na družabnih omrežjih pojavila sporočila, da si nekatere žrtve streljanja zaradi neurejenega statusa niso upale poiskati zdravniške pomoči. Ameriški obmejni organi so glede tega sporočili, da ne izvajajo nobenih akcij preverjanja dokumentov v bolnišnicah, družinskih združitvenih centrih ali zaveziščih, so zapisali na Twitterju.

"Tišina je nasilje." Foto: Reuters

Bo Mehika zahtevala izročitev napadalca?

Mehiška vlada je sporočila, da je med 20 mrtvimi sedem mehiških državljanov, med 26 ranjenimi pa najmanj 6. Mehiški minister Marcelo Ebrard, ki bo danes obiskal El Paso, je v nedeljo sporočil, da Mehika preučuje pravne postopke, na podlagi katerih bi lahko zahtevala izročitev napadalca. "Za Mehiko je terorist," je še dejal in pozval ZDA, naj se jasno izrečejo proti zločinom iz sovraštva.

Ebrard je še dejal, da bo njegovo ministrstvo od ZDA zahtevalo informacije, kako je napadalec prišel do orožja in ali so imele oblasti informacije o tem. Mehiški predsednik Andres Manuel Lopez Obrador je glede tega dejal, da bo Mehika poskrbela, da bodo ameriški pristojni odgovarjali, če se bo izkazalo, da so dovolili prekomerno uporabmo orožja. "Nismo pristojni, da bi drugim vladam govorili, kaj naj počno, toda v Mehiki obstaja nadzor glede uporabe orožja. V drugih državah pa ni nadzora, orožje se kupuje kot običajen izdelek v trgovini."