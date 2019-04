Venezuelski voditelj Leopoldo Lopez, doslej v hišnem priporu, je prav tako pred vojaško bazo. Foto: EPA

Pred vojaškim oporiščem v Caracasu je prišlo do streljanja med vojaki, ki so podprli Guaidoja in pripadniki venezuelske vojske, zveste Maduru. Očividci za Reuters poročajo o streljanju s pravimi naboji.

Guido je predtem na videoposnetku v družbi vojakov pred letalskim vojaškim oporiščem La Carlota v prestolnici Caracas zatrdil, da je pridobil podporo vojske za odstavitev Madura.

Venezuelski obrambni minister Vladimir Padrino je nato sporočil, da oborožene sile še zmeraj branijo "legitimno vlado predsednika Madura". Informacijski minister Jorfe Rodriguez je tvitnil, da se vlada ukvarja z "majhno skupino vojaških izdajalcev, ki skušajo začeti udar".

En el marco de nuestra constitución. Y por el cese definitivo de la usurpación. https://t.co/3RD2bnQhxt — Juan Guaidó (@jguaido) April 30, 2019

"Državne oborožene sile so sprejele pravo odločitev in računajo na podporo venezuelskega ljudstva," je tvitnil samooklicani začasne predsednik Venezuele Guido, ki ga je za predsednika priznalo več kot 50 držav, med njimi tudi Slovenija.

Glede na posnetke z družbenih omrežij in medijskih hiš se na ulicah Caracasa v velikem številu zbirajo Guaidojevi podporniki.

Vodja Maduru zveste zakonodajne skupščine Diosdado Cabello je medtem sporočil, da opozicija ni mogla prevzeti nadzora nad letalskim oporiščem, in pozval Madurove podpornike, naj se zberejo pred predsedniško palačo v Caracasu.

Španija poziva proti prelivanju krvi

Španija je ob tem pozvala proti prelivanju krvi. Tiskovna predstavnica vlade je še sporočila, da ne podpirajo nobene oblike vojaškega upora v Venezueli.

Ameriški svetovalec za nacionalno varnost John Bolton je medtem podprl vojake, ki podpirajo Guaidoja. "Venezuelska vojska mora braniti ustavo in venezuelsko ljudstvo ter podpirati parlament proti uzurpaciji demokracije. ZDA stojijo z ljudstvom Venezuele," je tvitnil Bolton.