Policisti preiskujejo še drugi rop kovnice v dveh letih. Foto: Reuters

Neznanci so vdrli v državno kovnico denarja Casa de Moneda, ki leži v okolici prestolnice Ciudad de Mexico. Varnostnika so podrli na tla in mu vzeli pištolo, nato pa iz kleti, ki ni bila zaklenjena, v vreče naložili 1.567 zlatih kovancev, znanih kot "centenarios".

Vsak kovanec ima sicer zapisano vrednost 50 pesov (2,3 evra), a je mnogo dragocenejši, saj je njegova tržna vrednost 31.500 pesov (1.430 evrov). To pomeni, da so državo roparji prikrajšali za kovance v skupni vrednosti več kot 2,3 milijona evrov.

Omenjene kovance so prvič izdelali leta 1921, jih desetletje pozneje nehali kovati, leta 1943 pa je zaradi velikega povpraševanja po zlatu njihova proizvodnja znova stekla.

V isto kovnico so neznanci vlomili tudi lani.

V Mehiki se v zadnjem času spopadajo z najvišjo stopnjo kriminala v zgodovini, posebej veliko je umorov.