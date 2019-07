Po navedbah ameriških geologov je bilo četrtkovo tresenje tal predpotres petkovega potresa, ki je bil po poročanju ameriške televizije CNN močnejši za 11-krat. Foto: Reuters

Žarišče potresa je bilo 0,9 kilometra pod zemljo, v bližini mesta Ridgecrest, ki je 240 kilometrov oddaljen od Los Angelesa. Načelnik gasilcev iz okrožja Kern David Witt je dejal, da še ni znano, ali se je porušila kakšna večja stavba, pregled območja poteka.

Zadnji potres je del pojava, ki mu geologi pravijo zaporedni potres in je sledil potresu z močjo 6,4, ki je območje stresel v četrtek, čutili pa so ga tudi v Los Angelesu, kjer so se tla tresla 30 sekund. Tudi tokrat so izbruhnili požari, zaradi počenih cevi je začel uhajati plin, prišlo je do izpada elektrike, nekaj ljudi je bilo tudi ranjenih. Večjih infrastrukturnih poškodb ni.

Guverner Kalifornije Gavin Newsom je že ob prvem potresu za okrožje Kern, kjer je Ridgecrest, razglasil izredne razmere.

Ameriška seizmologinja Lucy Jones je na novinarski konferenci opozorila, da je možnost približno ena proti 20, da bo območje v prihodnjih nekaj dneh prizorišče še močnejšega potresa. "Vsak potres je možnost za novega," je dejala za BBC in dodala, da je 10-odstotkov možnosti, da bo podoben ali še močnejši potres stresel območje naslednji teden.