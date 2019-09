Številni mediji novinarsko konferenco Trumpa in Zelenskega označujejo kot nenavadno. Zelenski naj bi bil vidno v nelagodnem položaju. Poudaril je, da ima Ukrajina dobre odnose z ZDA, on sam pa ne želi biti vmešan v predvolilni boj v ZDA. Foto: Reuters

Nekdanji ameriški podpredsednik in demokratski predsedniški kandidat Biden je ob tem opozoril, da je Trump očitno želel v svoj načrt vplesti ministrstvo za pravosodje. "Neposreden napad na neodvisnost pravosodja, neodvisnost, ki je ključna za vladavino prava," je bil oster Biden in dodal, da je po njegovih besedah Trump postavil svojo osebno politiko pred prisego, ki jo je podal kot predsednik.

Elizabeth Warren prvič pred Bidnom Po izidih ene od javnomnenjskih raziskav Elizabeth Warren prvič uživa višjo podporo med volivci kot Joe Biden. Po podatkih raziskave Quinnipiaca ima Warrenova 27-odstotno podporo, Biden 25-odstotno, Bernieja Sandersa pa podpira 16 odstotkov sodelujočih.

Trump se je v sredo ob robu zasedanja Generalne skupščine Združenih narodov v New Yorku srečal z ukrajinskim predsednikom Zelenskim. Kot smo že poročali, je Zelenski zanikal namige, da je kdo pritiskal nanj. Še pred srečanjem je Bela hiša objavila podrobnosti prepisa njunega julijskega pogovora, iz katerih je razvidno, da je Trump Zelenskega pozval k preiskavi Bidna, čigar sin je delal v ukrajinskem naftnem podjetju. To je potrdil tudi Trump, zanika pa, da bi to pogojeval s pomočjo Ukrajini.

V sredo zvečer je predstavniški dom potrdil resolucijo, v kateri so obsodili Trumpa, ker je nasprotoval predaji žvigača, ki je prijavil telefonski pogovor Trumpa in Zelenskega. Po zadnjem dogajanju je 219 članov predstavniškega doma izrazilo namero, da podprejo začetek postopka odstavitve oziroma impeachmenta predsednika ZDA Donalda Trumpa.

Kongresniki so si ogledali vsebino prijave žvižgača

Vpogled v prijavo vsebine žvižgača, ki ga bodo danes zaslišali v predstavniškem domu, je sicer v sredo dobilo več zakonodajalcev. Kot poroča Guardian, so nekateri dokument opisali "kot zelo skrb vzbujajoč" in "zelo kredibilen," zvrstilo pa se je tudi več pozivov, naj bo dokument objavljen tudi javno, med njimi je bil tudi visoki demokratski kongresnik Chuck Schumer.

Kot smo poročali, je predsednica predstavniškega doma Nancy Pelosi v torek napovedala sprožitev uradne preiskave Trumpa pred postopkom odstavitve. Za sam postopek odstavitve pa mora zeleno luč prižgati predstavniški dom.