Kot poroča Guardian, jeletos skoraj polovica od zveznih držav zabeležila primer množičnega poboja. Foto: AP

Množični poboj je, kot poroča BBC, definiran kot primer, v katerem v posameznem dogodku umrejo najmanj štirje ljudje, pri čemer je napadalec izvzet.

Iztekajoče se leto se bo torej zapisalo v zgodovino kot najbolj krvavo leto po številu množičnih pobojev, ne pa tudi po številu žrtev. Največ ljudi je v tovrstnih zločinih umrlo pred dvema letoma, ko je umrlo 224 ljudi. Najbolj krvav je bil napad na koncertu v Las Vegasu, ko je umrlo 59 ljudi.

Podatke, ki so jih zbrali Associated Press, USA Today in univerza Northeastern, vključujejo analizo dogodkov od leta 2006, pregledali pa so tudi starejše podatke, do 70. let prejšnjega stoletja. Kot so opomnili preiskovalci, veliko primerov množičnih umorov ne pride v medije, predvsem kadar gre za primere družinskega nasilja ali obračune med kriminalnimi združbami.

"Očitno je to obdobje množičnih streljanj," pravi James Densley, kriminolog in profesor na univerzi Metropolitan State University v Minnesoti, in poudarja, da se skupno število umorov v zadnjih letih sicer niža, a se število primerov množičnih umorov povečuje. "V deležu umorov množični poboji predstavljajo večji odstotek."

Primeri množičnih streljanja so znova obudili debato o reguliranju orožja v ZDA. Avgusta, po smrtonosnih napadih v Daytonu v Ohiu in El Pasu v Teksasu (umrlo je 22 ljudi) je ameriški predsednik Donald Trump napovedal "resne pogovore" s kongresnimi voditelji o pregledu lastnikov orožja. Kot poroča BBC, pa naj bi Trump od regulacije tiho odstopil po dolgem telefonskem pogovoru s prvim možem Nacionalne orožarske zveze (National Rifle Association) Waynom LaPierrom.