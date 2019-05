Foto: Pixabay

Letalo je bilo iz Ciudad de Mexica namenjeno na japonsko mednarodno letališče Narita. V mestu Hermosillo v mehiški zvezni državi Sonora je letalo zasilno pristalo, potem ko je japonski državljan, ki so ga v sporočilu za javnost mehiške oblasti imenovale Udo N, dobil napad. Možganski edem je povzročil prevelik odmerek, poroča BBC.

Po obdukciji so v njegovem želodcu in črevesju našli kar 246 vrečk s kokainom, ki so bile dolge 2,5 cm in široke 1 cm. Potnik je želel mamilo pretihotapiti na Japonsko. Svojo pot je začel v kolumbijski prestolnici Bogota, kjer je verjetno tudi zaužil vrečke. Preostalih 198 potnikov je po zasilnem pristanku v Hermosillu nadaljevalo pot proti Tokiu. Mehiške oblasti so primer že začele preiskovati.