Morales bi po zadnjih volitvah še četrtič prevzel predsedniški položaj. Foto: Reuters

Morales, ki bi še četrtič prevzel predsedniški položaj, je na novinarski konferenci obljubil tudi zamenjavo članov državne volilne komisije. Kot je dejal, se je tako odločil, "da bi ohranil novo Bolivijo, življenje in demokracijo".

Organizacija ameriških držav je v soboto izdala poročilo, v katerem ugotavlja "jasne manipulacije" bolivijskega sistema glasovanja in dodaja, da ni mogla potrditi izida volitev 20. oktobra, ki je pokazal, da je Morales osvojil nekaj več kot 10 odstotkov glasov več kot Mesa, kar je bilo dovolj za zmago v prvem krogu.

Da je Morales zmagal s takšno razliko, ni verjetno, dodajajo v Organizaciji ameriških držav, ki bolivijske oblasti poziva k poglobljeni preiskavi "manipulacij".

Gibanje za socializem je pozvalo k obrambi izida

Moralesova stranka Gibanje za socializem je privržence pozvala, naj pridejo v glavno mesto La Paz in "branijo" rezultat predsedniških volitev, katerih izida Moralesov protikandidat Carlos Mesa in njegovi podporniki ne priznavajo. Mesa je zavrnil poziv k dialogu, namesto tega pa zahteva nove volitve in Moralesov odstop.

Protesti, stavke in zapore cest zaradi izida volitev 20. oktobra, na katerih je zmago razglasil Morales, trajajo že več tednov, med petkovimi protesti pa je bilo prvič na ulicah večje število policistov.

V mestih La Paz in Sucre so se protestnikom pridružili uniformirani policisti. Moralesa so pozvali k odstopu, dejali pa so tudi, da mu bodo preprečili, da Bolivijo spremeni v diktatorstvo, kot naj bi storili njegovi zavezniki na Kubi in v Venezueli.

Obrambni minister Javier Zabaleta je medtem dejal, da ni načrtov za napotitev vojske, da bi zatrli upor policistov. Vojska pa je sporočila, da se ne bi nikoli obrnila proti ljudstvu in da je treba krizo rešiti na demokratičen način.

Protestniki zasedli televizijo in radio

Nasprotniki ponovne izvolitve Moralesa so v soboto zvečer zasedli državno televizijo Bolivia TV in radijsko postajo Patri Nueva ter dosegli njuno prekinitev oddajanja, poroča nemška tiskovna agencija DPA.

Morales je na Twitterju objavil, da so organizirane skupine grozile in ustrahovale zaposlene na obeh medijih. "Pravijo, da branijo demokracijo, a se obnašajo kot v diktaturi," je ob tem zapisal.

Predsednik je proteste označil za "napad na vladavino prava". Ta teden so Moralesovi nasprotniki napadli županjo manjšega mesta, jo boso vlekli po ulici, jo polili z rdečo barvo in jo prisilno ostrigli.

Do zdaj so v protestih umrli trije ljudje, več sto jih je bilo poškodovanih.