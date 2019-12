Oporišče v Pensacoli. Foto: Reuters

Streljanje je potekalo v dveh nadstropjih, poroča USA Today. Po besedah namestnika šefira Chipa Simmonsa, sta takoj, ko so bili obveščeni o streljanju, na kraj dogodka odšli dve policijski ekipi. Oblasti niso potrdile, ali je bil napadalec vojak in ali strejalnje obravnavajo kot teroristično dejanje.

Kot poroča Reuters, se je v oporišču zjutraj ob 6.30 po krajevnem času sprožil alarm zaradi streljanja. Strelec je ubil dva človeka in jih več ranil. Nekaj minut pozneje je bil strelec mrtev, ustrelili so ga policisti, so sporočili iz šerifovega urada in mornarice. V bližnjo baptistično bolnišnico so sprejeli osem ranjencev, eden je podlegel poškodbam, tako da se je število žrtev napadalca povišalo na tri. Dva izmed ranjencev sta bila policista, ki sta skušala onemogočiti strelca. Eden je bil ranjen v ramo in je oskrbovan v lokalni bolnišnici, drugi pa je bil ranjen v koleno in so ga morali operirati.

Oporišče v Pensacoli, ki leži blizu meje med zveznima državama Florida in Alabama, je eno glavnih oporišč za mornarico, v njem je sedež demonstracijske skupine Blue Angels. V oporišču je okoli 16.000 vojakov in 7.400 civilistov.

Kot smo poročali, je v sredo vojak v oporišču Pearl Harbor na Havajih ustrelil tri civiliste, ki so delali v oporišču. Dva je ubil in enega ranil, potem pa sodil sebi.