Policija strelčeve motive še preiskuje, je bilo pa znano, da je napadalec nezadovoljen v službi. Foto: Reuters

Policisti so sporočili, da je dolgoletni javni uslužbenec v petek okoli 16. ure po lokalnem času začel 'vsepovprek' streljati v javnem delu stavbe.

Sprva so se na poziv odzvali štirje policisti, ki so bili z napadalcem, oboroženim s pištolo kalibra 0.45 in več šaržerji, v dolgem spopadu. V streljanju je policija napadalca ubila.

Napadalec ubit v streljanju

Policija je celotno območje, ki vključuje več občinskih in vladnih stavb, takoj zaprla, zaposlene in obiskovalce evakuirala, na koncu pa napadalca, ko je ta začel streljati tudi na njih, ubila. Razlogi za napad tako še niso znani.

Žrtve napada so ležale na vseh treh nadstropjih zgradbe, ena žrtev, ki je hotela vstopiti v zgradbo, je bila ustreljena v vozilu, poroča Guardian. Šest ranjenih so prepeljali v bolnišnico, med njimi tudi policista, ki ga je rešil rešilni jopič. Ena žrtev je umrla na poti v bolnišnico, štiri so nemudoma odpeljali v operacijsko sobo.

Policija: Bilo je kot vojno območje

"Slabo mi je," je dejala svetovalka Barbara Henley. "Vsi ti ljudje, s katerimi sem delala. Vsi so bili tako dobri, upam, da so zdaj na varnem."

Načelnik policije v Virginia Beachu James Cervera je dejal, da je v zgradbi vsak dan okoli 400 ljudi, prizorišče po napadu pa je opisal kot "vojno območje". "Ta strašen dogodek spremenil življenja številnih družin v mestu," je še dejal.

Policija je že identificirala napadalca, a njegovega imena še ni razkrila, saj o dogajanju še ni obvestila njegovih svojcev.

150 strelni napad letos v ZDA

Župan mesta, ki je s 440.000 prebivalci najbolj naseljeno v zvezni državi Virginija, Robert Dyer, je po dogodku dejal, da gre za najhujši dan v zgodovini mesta, tamkajšnji guverner Ralph Northam je dogodek opisal kot tragičnega in svojcem umrlih izrekel sožalje, svojo pretresenost nad streljanjem pa je na Twitterju izrazil tudi senator iz omenjene zvezne države Tim Kaine. Iz Bele hiše so ob tem sporočili, da je predsednik Donald Trump seznanjen z dogajanjem.

Kot poroča BBC, je to že 150 strelni napad v ZDA letos.