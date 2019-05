Ameriški predsednik dodatno stopnjuje pritisk na Iran, v njegovo bližino pa je napotil tudi dodatne vojaške enote. Foto: Reuters

Sankcije bodo začele veljati po 90 dneh, vendar pa od srede naprej ni dovoljeno sklepati novih poslov z iranskim kovinarskim sektorjem, ki je zaslužen za druge največje prihodke od izvoza po nafti.

Washington je zagrozil vsem državam na svetu, naj prenehajo kupovati iranske kovine, ali pa jih bodo doletele ameriški ukrepi. Dodal je, da lahko Teheran v prihodnje pričakuje dodatne sankcije, če ne bo spremenil obnašanja.

Kot poroča BBC, je Trump še sporočil, da upa, da se bo nekoč sestal z iranskim vodstvom in z njim "dosegel dogovor ter sprejel ukrepe, ki bi Iranu zagotovili prihodnost, ki si jo zasluži".

Trump je nove sankcije uvedel na dan, ko je Iran odstopil od nekaj omejitev v svojem jedrskem programu, ki jih je uvedel sporazum s svetovnimi silami iz leta 2015, iz katerega so se ZDA pred letom dni enostransko umaknile z utemeljitvijo, da ni bil dovolj dober.

Iran je drugim podpisnikom sporazuma sporočil, da bo še naprej odpravljal omejitve, če ga ne bodo zaščitili pred ZDA, ki so proti Perzijskemu zalivu poslale letalonosilko, to pa utemeljile z obtožbami o iranskih provokacijah in grožnjah, ki jih niso razkrile.

Washington je prav tako uvedel sankcije na uvoz iranske nafte in ga namerava popolnoma ustaviti.

EU zavrača "ultimat" Irana

Medtem se je EU odzval na odločitev Irana, da bo prenehal spoštovati del svojih obveznosti v okviru jedrskega sporazuma. "Zavračamo vsakršne ultimate," so v skupni izjavi poudarili visoka zunanjepolitična predstavnica Unije Federica Mogherini ter zunanji ministri Nemčije

Iz EU-ja sporočajo, da zavračajo ultimat Irana. Na fotografiji visoka zunanjepolitična predstavnica Unije Federica Mogherini. Foto: Reuters

HeikoMaas, Francije Jean-Yves Le Drian in Velike Britanije Jeremy Hunt.

Iran je namreč državam, ki še spoštujejo sporazum, dal 60 dni časa, da začnejo izvajati svoje zaveze, predvsem na naftnem in bančnem področju. Po izstopu ZDA iz dogovora in uvedbi ameriških sankcij proti Iranu so sicer obljubile, da te ne bodo vplivale na njihovo izvajanje sporazuma. Če zavez ne bodo spoštovale v določenem roku, bi lahko Teheran prenehal upoštevati še druge obveze iz sporazuma. Ta ultimat velja predvsem za evropske države.

V izjavi, objavljeni na spletni strani urada Federice Mogherini, so izrazili "polno zavezanost ohranitvi in celovitemu izvajanju dogovora", vključno z odpravo sankcij v korist Irancem. "V luči tega obžalujemo ponovno uvedbo ameriških sankcij po njihovem izstopu," so poudarili.

Zapisali so še, da ostajajo odločni, da si bodo še naprej prizadevali za nadaljevanje legitimnega trgovanja z Iranom, vključno z operacionalizacijo posebnega finančnega mehanizma Instex. Gre za mehanizem, ki naj bi zagotovil nadaljnje trgovanje evropskih podjetij z Iranom kljub ameriškim ukrepom proti državi.