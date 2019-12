Oporišče v Pensacoli. Foto: Reuters

Okoliščine dogodka še niso znane, ni znano niti, kdo je streljal. Oporišče je zaprto.

Kot poroča Reuters, se je v oporišču zjutraj po krajevnem času sprožil alarm zaradi streljanja. Nekaj minut pozneje je bil strelec mrtev, so sporočili iz šerifovega urada in mornarice. Lokalna televizijska postaja WEAR je poročala, da so strelca ustrelili policisti. "Potrjena je še ena smrtna žrtev," je v izjavi sporočila mornarica. Neznano število ranjenih ljudi so odpeljali v bolnišnico, pozneje so zaokrožile informacije, da so v bolnišnico Ascension Sacred Heart Hospital Pensacola odpeljali najmanj šest ranjencev, sedem ljudi pa naj bi zdravili v baptistični bolnišnici. CNN poroča o petih ranjencih.

Oporišče v Pensacoli, ki leži blizu meje med zveznima državama Florida in Alabama, je eno glavnih oporišč za mornarico, v njem je sedež demonstracijske skupine Blue Angels. V oporišču je okoli 16.000 vojakov in 7.400 civilistov.

Kot smo poročali, je v sredo vojak v oporišču Pearl Harbor na Havajih ustrelil tri civiliste, ki so delali v oporišču. Dva je ubil in enega ranil, potem pa sodil sebi.