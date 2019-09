Zdaj se pričakuje, da se bo orkan Dorian premaknil severozahodno ob obale Floride, Južne Karoline in Georgie, menijo v NHC-ju. Z vzhodne obale Floride že poročajo o močnih sunkih vetra. Foto: Reuters

Reševalci iščejo morebitne preživele, oblasti se namreč bojijo, da bi bilo lahko žrtev več, saj se do nekaterih delov otočja, kot sta Abaco in Grand Bahama še niso prebili.

Združeni narodi ocenjujejo, da nujno pomoč potrebuje okoli 700.000 ljudi, poroča portal Deutsche Welle. Ob tej priložnosti so sprostili nekaj več kot 900.000 evrov, ki jih bodo uporabili za oskrbo tamkajšnjih ljudi z vodo, zavetjem in zdravniško pomoč.

Reševalci iščejo preživele tudi s helikopterji. nekateri prebivalci pa so se podali v iskalno akcijo za preživelimi z vodnimi smučmi in čolni. Veliko ljudi je zaradi poplav in močnega vetra ujetih v svojih domovih.

Agencija Reuters poroča, da norveška energetska družba Equinor poroča tudi o razlitju nafte, več za zdaj ni znanega.

Dorian zdaj proti Georgii ter Severni in Južni Karolini

Orkan Dorian je na Bahamih pustil razdejanje, saj je na območje udaril z močjo pete stopnje. Po dnevu uničevanja je sicer oslabel na stopnjo 2, a vetrovi niso in niso pojenjali, tako se je znova okrepil, in zdaj pustoši z močjo stopnje 3. Med drugim se približuje ameriški zvezni državi Georgii ter Severni in Južni Karolini.

Na domačih tleh pa znova razburja ameriški predsednik Donald Trump, ki je kar sam poskrbel za "fake news" oziroma lažne novice, ki jih tako rad omenja. Ko je v Beli hiši pojasnjeval pot orkana Dorian, je medijem pokazal zemljevid njegove poti, ki pa je bil prirejen in to kar s flomastrom. Glede na 'Trumpov zemljevid' naj bi bil orkan namenjen tudi proti Alabami.

Bo Trump kazensko odgovarjal?

Donald Trump je v Beli hiši pokazal zemljevid Nacionalnega centra za orkane, na katerem je bil s flomastrom dorisana morebitna pot orkana Dorian. Foto: Reuters

Kdo naj bi popravil vremensko napoved, ni jasno, Trump vztraja, da so bili podatki pravilni in da je bila med prvotnimi scenariji poti orkana tudi ta zvezna država. A Nacionalni center za orkane (NHC), ki redno objavlja poročila o stanju in napredovanju orkanov, v napovedi poti Doriana Alabame ni nikoli vključil.

Težava za Trumpa pa je, da je ponarejanje uradnih napovedi nacionalne vremenske službe v ZDA in njihovo prikazovanje kot uradno kaznivo dejanje. Ko so predsednika kasneje vprašali, kdo je dodal oznake s črnim flomastrom, je odgovoril, da ne ve, a je vseeno vztrajal pri svojem, da so prvotne napovedi vključevale tudi možnost, da bi Dorian na kopno prišel v Alabami.