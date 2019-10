Zdaj že nekdanji policist Aaron Dean je obtožen umora. Foto: Reuters

Policista so v Teksasu obtožili umora, FBI pa sestavlja primer tudi za obtožnico kršenja državljanskih pravic. Dean se je s partnerjem odzval na klic soseda, ki je prijavil, da so vrata hiše, kjer je živela Atatiana Jefferson, odprta. Policista sta šla na dvorišče okrog hiše, Dean je začel kričati na Jeffersonovo, naj dvigne roke, in takoj ustrelil. Žrtev je imela ob sebi osemletnega nečaka.

Policija je v prvem odzivu skušala obtožiti umorjeno, da je ogrožala policistovo življenje, ker so v stanovanju po incidentu našli pištolo. Policijski šef Fort Wortha Edwin Kraus se je opravičil za to izjavo in dejal, da ni jasno, ali je imela ubita ženska v rokah pištolo, kar pa ne igra nobene vloge. Kraus je dodal da mu ni jasno, kako se je incident lahko zgodil. Kot je povedal, imajo njegovi policisti jasna navodila, naj ne streljajo na nikogar v hišo ali stanovanje, razen če nekdo ni pred tem streljal nanje.

Pred kratkim incident v sosednjem Dallasu

Županja Fort Wortha Bets Price je dejala, da bo na razpravo povabila priznane strokovnjake iz ZDA, da pregledajo politiko delovanja njenih policistov. Lee Merritt, odvetnik, ki zastopa družino Jeffersonove, je medtem dejal, da bi preiskavo moral voditi nekdo drug, in ne policijska uprava Fort Wortha. Po njegovih besedah je ta na dobri poti, da postane ena najsmrtonosnejših policij v ZDA, poroča BBC.

Umor se je zgodil kmalu za tem, ko je bila v sosednjem Dallasu obsojena za umor bela policistka Amber Guyger, ki je ubila temnopoltega Bothama Jeana v njegovem stanovanju, potem ko je stanovanje zamenjala za svoje. Obsojena je bila na deset let zapora.