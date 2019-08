Obsojeni Sayoc je dejal, da mu je za dejanja zelo žal. Foto: Reuters

Tožilci, ki so dejali, da je storilca motivirala "sovraštva polna ideologija", so zahtevali dosmrtni zapor, vendar je zvezni sodnik Jed Rakoff upošteval, da so bile bombe prirejene tako, da ne eksplodirajo.

Sayoc je na začetku leta priznal, da je pred lanskimi vmesnimi kongresnimi volitvami poslal 16 pisemskih bomb na trinajst naslovov, med drugim nekdanjemu predsedniku ZDA Baracku Obami, nekdanjemu podpredsedniku Josephu Bidnu, nekdanji zunanji ministrici in Trumpovi protikandidatki na predsedniških volitvah Hillary Clinton, igralcu Robertu De Niru, televiziji CNN v New Yorku in Atlanti, senatorjema in zdajšnjima demokratskima kandidatoma za predsedniško nominacijo Coreyju Bookerju in Kamali Harris. Vse pošiljke so prestregli.

Aretirali so ga lani oktobra v Aventuri na Floridi v kombiju, v katerem je nekdanji slačifant in dostavljavec pic stanoval. Kombi je bil oblepljen z gesli predsednika Trumpa, Trumpovimi fotografijami ter fotografijami Trumpovih nasprotnikov na muhi orožja.

Sodnik je deloma sprejel Sayocovo obrambo, da je po več letih uživanja steroidov neuravnovešen, in menil, da vseeno ni povsem izgubljen primer, ker so bile bombe narejene tako, da ne eksplodirajo oziroma niso imele mehanizma, ki bi jih sprožil.

Sayoc se je pred izrekom sodbe opravičil žrtvam in dejal, da mu je žal. Izgovarjal se je na duševno bolezen, na posledice posilstva, to mu je v mladosti storil učitelj, ter na zlorabo steroidov. Njegovi odvetniki so tudi dejali, da je bil v času dejanja obseden s teorijami zarot, o katerih je bral na družbenih omrežjih, piše BBC.