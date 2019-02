"Čeprav se bojim za svojo družino, je bila to najboljša odločitev, ki sem jo lahko sprejel," je ekskluzivno za BBC dejal 23-letni venezuelski vojak, ki je skupaj s somišljeniki izkoristil priložnost, potem ko je Maduro na meji s Kolumbijo in Brazilijo poslal vojsko in varnostne sile, da bi te preprečile uvoz večinoma ameriške humanitarne pomoči, ki jo Maduro označuje kot uvod v ameriško intervencijo.

Trije pripadniki venezuelske nacionalne garde Jean Carlos Cesar Parra, Carlos Eduardo Zapata in Jorge Luis Gonzalez Romero so v nedeljo prebegnili v Brazilijo. Na fotografiji v brazilskem obmejnem mestu Paracaimo izkazujejo svojo identiteto. Foto: Reuters

Prebegli vojaki so našli zatočišče v cerkvi v kolumbijskem mestu Cucuta. Bili so šokirani, ker so venezuelske sile s solzivcem, gumijastimi in tudi pravimi naboji v spopadih na meji streljale na lastne ljudi, pri čemer sta bila ubita najmanj dva civilista, več kot 300 pa je bilo ranjenih.

Utrujeni smo, ne moremo ostati sužnji

Kot so pojasnili, so pobegnili, ker njihova domovina potrebuje spremembe. "Še veliko vojakov želi prebegniti. Vojska je zlomljena zaradi koruptivnih oficirjev. Utrujeni smo, ne moremo ostati sužnji, želimo se osvoboditi," pa je povedal 29-letni vojak.

Pripadnik venezuelske opozicije deli kruh svojim soborcem na meji med Kolumbijo in Venezuelo. Humanitarna pomoč, pretežno iz ZDA, je postala osrednja točka spora med Madurom in Guaidojem. Medtem ko vodja opozicije zagovarja, da Venezuelci zaradi vedno hujše krize nujno potrebujejo pomoč, jo venezuelski predsednik zavrača, saj da je to le pretveza za ameriško posredovanje. Foto: Reuters

V nedeljo je ameriški zunanji minister Mike Pompeo dejal, da so Maduru "dnevi šteti". "Težko je določiti, koliko dni bo še na oblasti, a prepričan sem, da bo venezuelsko ljudstvo poskrbelo za to, da bodo njegovi dnevi šteti," je Pompeo povedal za CNN.

Samooklicani začasni predsednik Venezuele Juan Guaido, ki ga priznava več kot 50 držav, med njimi tudi Slovenija, pa je mednarodno skupnost pozval, naj razmišlja o "vseh ukrepih" za odstranitev Madura, potem ko so poskusi opozicije, da bi v državo dostavili ameriško humanitarno pomoč, propadli oziroma so se sprevrgli v spopade z venezuelskimi varnostnimi silami.

Skupina Lima se bo sestala v Bogoti

Guaido se bo v ponedeljek v kolumbijski prestolnici Bogoti udeležil vrha zunanjih ministrov držav t. i. skupine Lima, kjer bodo razpravljali o nadaljnjih korakih za rešitev venezuelske krize. Gre za skupino večinoma latinskoameriških držav, tokratnega vrha pa se bo udeležil tudi ameriški podpredsednik Mike Pence. Po virih iz Bele hiše bo Pence predlagal "konkretne korake in dejanja" za rešitev krize. Ameriški predsednik Donald Trump ne izključuje niti vojaškega posredovanja.

Opozicija in velik del mednarodne skupnosti krivita Madura in njegove socialistične politike za gospodarski propad Venezuele, ki ima največje zaloge nafte na svetu. Državo je v zadnjih letih zapustilo več kot tri milijone ljudi, veliko ljudi pa živi v pomanjkanju hrane in zdravil.