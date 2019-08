Dekle so v četrtek popoldne našli mrtvo na družinskem posestvu v Hyannis Portu v Massachusettsu, domovanju Saoirsejine 91-letne babice Ethel, RFK-jeve vdove.

Za Kennedy-Hillovo, ki se je sicer borila tudi z depresijo, je bil usoden prevelik odmerek mamil.

Reševalci so jo ob prihodu na posestvo neuspešno skušali oživiti, tako da so v bolnišnici v Cape Codu lahko le še potrdili njeno smrt.

"Naša srca so zlomljena zaradi izgube naše ljube Saoirse. Njeno življenje je bilo polno upanja, obljub in ljubezni. Srčno je imela rada svoje prijatelje in družino, še posebej svojo mamo Courtney, očeta Paula, mačeho Stephanie in svojo babico Ethel," so sporočili Kennedyjevi.

"Razsvetljevala je naša življenja s svojo ljubeznijo, smehom in velikodušnostjo. Saoirse je bila strastna borka za človekove pravice in opolnomočenje žensk, veliko radosti pa ji je prinašalo prostovoljno delo, ko je delala s staroselskimi skupnostmi pri gradnji šol v Mehiki. Ljubili in pogrešali jo bomo za vedno."

Njena babica pa je dodala: "Svet je danes malce manj lep."

Posestvo Kennedyjev v Hyannis Portu, kjer je živela Saoirsejina babica Ethel in kjer je umrla njena vnukinja. Foto: AP

Kennedyji so se ravno prejšnji konec tedna zbrali v Hyannis Portu, Saoirsin stric Robert Kennedy mlajši pa je z druženja na svojem Instagramu objavil serijo fotografij nasmejanih članov družine, med drugim tudi Saoirse, kako skače z družinske jadrnice v morje.

Njen oče eden od Guildfordove četverice

Saoirse je bila edinka Courtney Kennedy, petega otroka Roberta in Ethel Kennedy, in Paula Michaela Hilla.

Tudi Hillovo življenje ni bilo brez bridkosti – Irec je namreč eden od znamenite Guildfordove četverice, ki je bila leta 1974 po krivici obsojena za eksplozijo bombe, ki jo je IRA podtaknila v pivnici v Guildfordu v Angliji.

Hill je skupaj s tremi kolegi preživel 15 let za zapahi, preden so leta 1991 po novih dokazih obsodbo razveljavili.

Saoirse na svojem zaključnem plesu leta 2016. Foto: Facebook

Po zgodbi Guildfordove četverice je Jim Sheridan leta 1993 posnel film V imenu očeta z Danielom Dayem Lewisom v glavni vlogi, film je bil nominiran za sedem oskarjev.

Kennedy-Hillova je del svojega otroštva preživela na Irskem in je pogosto govorila, kako ponosna je na svoje irske korenine in ime, ki v gelščini pomeni "svoboda".

Saoirse je v Bostonu študirala komunikologijo, bila je družbeno zelo zavedna, lani pa se je udeležila protestov proti nasilju z orožjem. Že v srednji šoli je za dijaški časopis pisala o svojem boju z depresijo in duševnimi motnjami.

"Moja depresija sega v zadnja leta osnovne šole in me bo spremljala do konca življenja," je zapisala v internem časopisu leta 2016, kjer je razkrila tudi, da si je tik pred prvim letnikom gimnazije poskusila vzeti življenje.

Zadnja znana fotografija Saoirse Kennedy Hill je s konca tedna, posnel pa jo je njen stric. Foto: Instagram

"Čeprav sem bila večino časa vesel otrok, sem trpela za epizodami globoke žalosti, ob katerih sem se počutila, kot da bi mi skala stiskala prsni koš," je zapisala in še pojasnila, da so obdobja depresije prihajala in odhajala.

Atentati, mamila, letalske nesreče ...

Posestvo v Hyannis Portu, kjer je Saoirse umrla, je bilo v 60. letih poletna rezidenca RFK-jevega brata, predsednika Johna F. Kennedyja, na katerega je bil izveden atentat v Dallasu leta 1963.

In prav v teh dneh je minilo 20 let od smrti JFK-jevega sina, Johna F. Kennedyja mlajšega. 39-letnik je s svojo ženo na krovu pilotiral manjše letalo na poroko v Hyannis Port, ko je na poti strmoglavil.

RFK, nekdanji ameriški pravosodni minister, je bil umorjen pet let po bratu, prav tako v atentatu, in sicer med kampanjo za predsednika ZDA.

Ethel in Robert F. Kennedy, stari starši pokojnega dekleta. Foto: AP

Rodbina Kennedy je v vseh teh letih doživela toliko tragedij, da je izraz "prekletstvo Kennedyjev" postal že uveljavljen frazem.

Vse skupaj sega v čas druge svetovne vojne, ko je v sestrelitvi letala umrl JFK-jev brat Joe, pet let pozneje pa v letalski nesreči še sestra Kathleen.

Brat Edward "Ted" Kennedy, ki je pozneje postal ameriški senator, je medtem kar trikrat pretental smrt (med drugim je preživel letalsko nesrečo), a je njegove predsedniške sanje pokopala avtomobilska nesreča, v kateri je umrla njegova sopotnica, vozil pa je on.

S tem "prekletstva Kennedyjev" še zdaleč ni konec, sega pa v vse veje rodbine. V vseh teh letih so se Kennedyji borili z duševnimi motnjami, prezgodnjimi smrtmi, atentati, družinskimi tragedijami in zasvojenostjo z mamili.