31-letni plezalec je padel 300 metrov globoko in takoj umrl. Partner Aidan Jacobson je padel z nižje višine in preživel z nekaj poškodbami.

Gobright je slovel kot plezalec prostega sloga, pri čemer ni uporabljal nobene varnostne opreme, a pri usodnem spuščanju s pečine sta bila Gobright in Jacobson privezana z 80-metrsko vrvjo. Vsak je bil privezan za enem koncu, tako da sta njuni telesi delovali kot protiuteži.

"Začela sva se spuščati, bil sem malo nad njim. Nenadoma sem slišal nekakšen zvok in nato sva nenadzorovano začela padati," je Jacobson za ameriške medije opisal nesrečo. Sam je imel srečo, saj je njegov padec ublažilo grmovje. Mehiške oblasti so Gobrightovo smrt potrdile in dodale, da je kraj nesreče "skrajno nedostopen".

Na smrt Gobrighta, ki je bil nekaj časa tudi nosilec hitrostnega rekorda v osvojitvi smeri Nose na znameniti gori El Capitan v parku Yosemite, so se odzvali mnogi znani plezalci, ki so ga vsi po vrsti opisali kot enega najuspešnejših plezalcev prostega sloga na svetu.