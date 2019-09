59-letni Sanford je tako po nekdanjemu republikanskemu guvernerju Massachusettsa Billu Weldu in nekdanjemu kongresniku iz Illinoisa Joeju Walshu tretji protikandidat Trumpu za republikansko nominacijo.

Mark Sanford (levo, desno Ted Cruz) je tretji protikandidat Donaldu Trumpu v boju za republikansko predsedniško nominacijo. Foto: EPA

Sanford želi s kandidaturo sprožiti razpravo znotraj stranke

Sanford je na televiziji Fox v nedeljo priznal, da nima možnosti za zmago, vendar pa vstopa v kampanjo, ker želi sprožiti razpravo znotraj stranke o tem, kakšna je njena usmeritev pod Trumpom.

Trump ima več kot 90-odstotno podporo med republikanskimi volivci

Po ocenah analitikov Sanford nima skoraj nobene možnosti Trumpu preprečiti, da bi se na volitvah 3. novembra 2020 potegoval za osvojitev drugega predsedniškega mandata, saj Newyorčan uživa več kot 90-odstotno podporo med republikanskimi volivci.

Poleg tega stranka v nekaterih zveznih državah odpoveduje strankarske volitve in ustoličuje Trumpa kot edinega kandidata. Nacionalno vodstvo stranke je že v začetku leta sporočilo, da stranka enotno podpira le Trumpa.

Aktualni ameriški predsednik Donald Trump se bo novembra 2020 potegoval za nov mandat, saj pravih konkurentov v republikanski stranki nima. Foto: Reuters

Trump Sanforda spomnil na škandal iz leta 2009, ki ga je stal zakonske zveze

Trump je Sanfordovo najavo vstopa v kampanjo pospremil z običajno prijaznostjo. Spomnil je na škandal iz leta 2009, ko je Sanford kot guverner Južne Karoline za več dni izginil v neznano z uradno razlago, da pohajkuje po Apalačih, a se je izkazalo, da je bil pri ljubimki v Argentini. Škandal ga je odnesel s položaja in ga stal zakonske zveze, a se je uspel pobrati in leta 2013 je na posebnih volitvah uspel osvojiti sedež v zveznem kongresu. Obdržal ga je do leta 2018, ko je izgubil strankarske volitve proti republikancu, ki ga je nekaj ur pred volitvami podprl Trump.

Trump vse tri protikandidate označil za cepce

Ameriški predsednik zdaj tvita, da je Sanford izgubil zaradi njegove podpore nasprotniku. Jutranji tvit je Trump sicer sklenil z dobrodošlico Sanfordu v kampanjo skupaj z drugima kandidatoma ter jih vse tri označil za cepce in hudo propadle kandidate.

Sanford ne more kandidirati v Južni Karolini, edini kandidat je Trump

Sanford sicer ne bo mogel kandidirati niti v svoji domači državi Južni Karolini, kjer so se republikanci v soboto skupaj s kolegi v Nevadi in Kansasu odločili, da ne bodo imeli strankarskih volitev in bo Trump njihov edini kandidat. Ta po ocenah komentatorjev nedemokratična poteza v ameriški predsedniški politiki ni nič novega, saj so na primer v Južni Karolini podobno pred leti delali tako republikanci kot demokrati. Republikanci v Južni Karolini so leta 1984 kot edinega kandidata postavili Ronalda Reagana in leta 2004 Georga Busha mlajšega, demokrati pa leta 1996 Billa Clintona in leta 2012 Baracka Obamo.

Preiskave zaradi povečanega števila pristankov letal blizu objektov v lasti Trumpa

Medtem so ameriške letalske sile zaradi nenavadnega porasta pristankov letal blizu objektov v lasti predsednika Trumpa in nočitev vojaškega osebja v njegovih hotelih uvedle preiskavo. Samo postanki na majhnem škotskem letališču Prestwick so se od leta 2015 potrojili. Trump ima v bližini tega letališča v Turnberryju svoje letovišče s hotelom. Letalske sile letališče Prestwick za oskrbo letal z gorivom na dolgih letih uporabljajo od leta 2015, ko je bilo tam skupaj 95 postankov, leta 2016 jih je bilo 145, leta 2017 že 180, leta 2018 je številka narasla na 257, letos pa jih je bilo doslej že 259, od tega 220 nočitev. Podpredsednik ZDA Mike Pence je na zadnjem uradnem obisku na Irskem bival na Trumpovem posestvu z igriščem za golf, ki je kakih 200 kilometrov daleč od Dublina. Trump pa namerava prihodnje leto gostiti vrh držav skupine G7 v njegovem hotelu z golf igrišči v Doralu v Miamiju na Floridi. Trumpovi kritiki trdijo, da predsednikovi objekti ustvarjajo izgubo, Trump pa primanjkljaj polni s tovrstnimi uradnimi vladnimi in vojaškimi viri na plečih davkoplačevalcev.