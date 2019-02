Venezuelska vojska je blokirala cesto med Venezuelo in Brazilijo. Foto: Reuters

Gre za prvo smrtno žrtev, povezano s prihodom humanitarne pomoči v državo. Maduro trdi, da v državi ni humanitarne krize in da so pošiljke najnujnejših stvari "usklajena predstava pod vodstvom ZDA".

Nasilje pri meji je izbruhnilo, ko je vojaški konvoj vstopil v vas Kumarakapay, v kateri živi avtohtono prebivalstvo. Skupina ljudi je vojski poskušala preprečiti pot proti meji, da bi onemogočili vojaško blokado vstopa humanitarne pomoči.

Vojska je začela streljati na ljudi, pri čemer so ubili prebivalko Zoraido Rodriguez, sta sporočila voditelja skupnosti Richard Fernandez in Ricardo Delgado. Več ljudi je bilo ranjenih.

"V tej usodni uri se morate odločiti, na kateri strani boste. Vsej vojski: Med današnjim in jutrišnjim dnevom boste pokazali, kako si želite ostati v spominu," je tvitnil samooklicani začasni voditelj Venezuele Juan Guaidó, ki je napovedal, da bo v soboto dostavil pomoč Venezuelcem.

Na meji s Kolumbijo začetek koncerta za zbiranje sredstev

Sočasno se je na meji med Venezuelo in Kolumbijo v mestu Cucuta začel koncert za zbiranje denarja za pomoč za Venezuelo in v podporo samooklicanemu voditelji Juanu Guaidoju. Koncert organizira britanski milijarder Richard Branson.

Le 300 metrov stran, na venezuelski strani meje, je napovedan koncert v podporo Maduru.

Obiskovalci koncerta za zbiranje pomoči na meji med Venezuelo in Kolumbijo. Foto: Reuters

Guaido napovedal dostavo pomoči

Opozicijski voditelj in samooklicani predsednik države Juan Guaidó je napovedal, da bo "tako ali drugače" v soboto, 23. februarja, v državo iz Kolumbije spravil humanitarno pomoč, ki so jo prispevale pretežno ZDA. Guaidó se je že v četrtek s konvojem podal na mejo s Kolumbijo, od koder namerava osebno prinesti hrano in zdravila za obubožano prebivalstvo. Če te pomoči ne bo, je po njegovih besedah ogroženo življenje 300.000 Venezuelcev.

En mesec od Guaidójeve samorazglasitve

Da bodo predrli Madurovo blokado na meji, je Guaidó napovedal za soboto, ko bo minil en mesec, odkar se je 23. januarja na protivladnih protestih oklical za začasnega predsednika Venezuele. Protesti po vsej državi so napovedani tudi za to soboto, ko bodo protestirali tudi predsednikovi podporniki.

DVA KONCERTA NA RAZDALJI 300 METROV Na meji med Venezuelo in Kolumbijo, na razdalji le 300 metrov, potekata dva koncerta, eden v podporo režimu predsednika Madura, drugi pa v podporo samooklicanemu predsedniku Guaidoju. Koncert v podporo Guaidoju v kolumbijskem mestu Cucuta pripravlja britanski milijarder Richard Branson, ki želi v šestdesetih dneh zbrati 100 milijonov ameriških dolarjev pomoči za Venezuelce. Na tem koncertu bosta med drugim nastopila španski prejemnik nagrade grammy Alejandro Sanz in Portoričan Luis Fonsi, soavtor svetovne uspešnice Despacito. Uradnik venezuelske vlade Dario Vivas je Bransonov koncert označil za provokacijo. "Kaj počnejo na drugi strani meje, je njihova stvar," je povedal.

Vladni koncert se bo končal šele v nedeljo. Nastopajočih še niso razkrili. Ta koncert bi moral po prvotnih načrtih potekati 15 kilometrov od koncerta opozicije, zdaj pa se bo odvil na mostu Tienditas, ki ga venezuelska vojska blokira.

Pomoč se nabira v Kolumbiji blizu venezuelske meje, Guaidó pa jo želi pripeljati v državo tudi prek Brazilije in Curacaa ter drugih karibskih otokov. A tudi te poti in meje je Maduro zdaj zaprl. Oblasti Curacaa, kjer naj bi bilo 50 ton pomoči, pa so sporočile, da bodo odhod pomoči dovolile le, če bodo imele dovoljenje venezuelskih oblasti.

Dostava hrane in zdravil za Venezuelce, ki zaradi hude gospodarske krize živijo v velikem pomanjkanju, je sicer postala središče boja za oblast med Madurom in Guaidójem. Maduro trdi, da je pomoč zgolj krinka za ameriško invazijo. Za krizo v državi krivi ameriške sankcije in "ekonomsko vojno".

Peking in Moskva na Madurovi strani

Nasprotovanje pošiljanju humanitarne pomoči v Venezuelo sta izrazili tudi Kitajska in Rusija. Zadnja je Američane obtožila, da je humanitarna pomoč le izgovor za vojaško operacijo proti Maduru. "Za 23. februar je načrtovana nevarna provokacija, ki jo spodbuja in vodi Washington," je dejala tiskovna predstavnica ruskega zunanjega ministrstva Maria Zaharova.

Kitajska pa je posvarila, da bi lahko prisilno pošiljanje pomoči sprožilo napetosti v državi. "Kitajska je proti vojaški intervenciji v Venezueli in proti kakršnemu koli ravnanju, ki bi lahko sprožilo stopnjevanje napetosti ali prevrat," je sporočilo njihovo zunanje ministrstvo.