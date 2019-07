Foto: Reuters

Festival Gilroy Garlic se je v nedeljo zvečer ravno zaključeval, ko so odjeknili streli, poročajo ameriški mediji. Po navedbah očividcev je streljal moški, star med 30 in 40 let. Kot je po poročanju BBC-ja povedal 72-letni Michael Paz, je videl moškega s puško, ki je streljal naokoli, ne da bi izbiral tarčo. "Prišel je pripravljen na streljanje, saj je nosil zaščitni jopič. Streljal je levo, streljal je desno, brez točno določenega cilja."

Reuters je najprej poročal, da je umrl en človek, ameriški mediji in BBC poročajo, da so umrli najmanj trije ljudje. Šef policije v Gilroyu Scott Smithee je pozneje potrdil, da so umrli štirje ljudje, med njimi tudi domnevni osumljenec za napad. Še 15 ljudi je ranjenih, nekateri med njimi so dobili strelne rane. Po do zdaj znanih podatkih naj bi napadalec prerezal ograjo, da je vstopil na festivalsko prizorišče. Kot je še dejal Smithsee, naj bi bila v napad "tako ali drugače, ne vemo še natančno, kako," vpletena še ena oseba. Motiv za napad še ni znan.

Pred tem je tiskovna predstavnica bolnišnice Santa Clara Valley Medical Center Joy Alexiou sporočila, da je ranjenih 11 ljudi. Zdravijo jih v več bolnišnicah.

Omenjeni tridnevni festival, na katerem nudijo številne jedi s česnom, poteka v Gilroyju, ki leži približno 50 kilometrov južno od San Joseja, vsako leto zadnjih 40 let.

Na dogodek se je že odzval tudi ameriški predsednik Donald Trump, ki je na Twitterju zapisal, naj bodo previdni in ostanejo na varnem.