Foto: AP

Ustavila sta ga dva oborožena farana, ki delujeta kot neuradna cerkvena varnostnika, takoj za njima pa je pištole izvleklo še več faranov.

Iz posnetkov varnostnih kamer ni jasno, ali so streljali tudi oni, je pa bil v streljanju ranjen še en faran, ki je poškodbam podlegel v bolnišnici.



Motiv napadalca še ni znan, šlo pa naj bi za lokalnega potepuha, ki je bil že večkrat aretiran.

Guverner Teksasa Greg Abbott je prebivalce države pozval, naj molijo za žrtve in svojce ter celotno skupnost kraja White Settlement.

"Cerkve bi morale biti svete in hvaležen sem faranoma, ki sta se hitro odzvala in ustavila strelca ter s tem preprečila še več žrtev," je tvitnil guverner.

Foto: AP

Njegov namestnik Dan Patrick pa je posebej pohvalil orožarsko zakonodajo Teksasa, brez katere v cerkvi ne bi bilo dveh oboroženih varnostnikov, ki sta preprečila pokol. Brez orožja sicer ne bi bilo strelca, pa opozarjajo nasprotniki orožja.

Za Trumpa rešitev več orožja

Predsednik ZDA Donald Trump je že večkrat poudaril, da bi bilo strelske pohode mogoče preprečiti, če bi imeli po cerkvah, šolah in drugih ustanovah oborožene varnostnike.

To je bil že drugi napad na verski objekt v ZDA v 24 urah. V soboto je moški z nožem napadel sinagogo severno od mesta New York in zabodel več vernikov. Ena oseba je v kritičnem stanju.

Zadnji veliki strelski napad na cerkev v Teksasu se je zgodil novembra 2017, ko je strelec v kraju Sutherland Springs ubil več kot 20 vernikov, nato pa si je sodil sam.