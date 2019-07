Foto: Reuters

Trumpov tvit so številni označili za grob rasistični napad na mlade kongresnice.

Trumpova vlada je sicer v nedeljo izvajala racije nezakonitih priseljencev. Iz službe za priseljevanje in carine (ICE) so ob tem razložili, da je vse, kar delajo, le to, da izvršujejo odločitve sodišč, ki so določenim nezakonitim priseljencem v ZDA izdala nalog za deportacijo. Akcija naj bi prizadela okoli 2000 ljudi v desetih večjih mestih.

Trump je zatrdil, da večina županov akcijo podpira, ker v svojih mestih ne želijo imeti kriminalcev, čeprav tudi statistika njegove vlade sproti potrjuje, da nezakoniti priseljenci izvršijo veliko manj kaznivih dejanj kot državljani ZDA. Večina jih je tiho in dela ter plačuje davke.

Trump svojo politiko gradi na nacionalistični noti. Foto: AP

Župani nekaterih mest se tega zavedajo in ne sodelujejo s podobnimi akcijami ICE. Županja Atlante Keisha Bottoms je na primer javno svetovala priseljencem, naj ne odpirajo vrat, dokler ne vidijo sodnega naloga. Podobno svetujejo priseljencem tudi mediji, kot je televizija Univision, in cerkveni voditelji, ki ponujajo zatočišča pred osovraženo "la migro", kot agentom ICE rečejo priseljenci iz Latinske Amerike.

Županja Chicaga Lori Lightfoot je dejala, da gre pri tem le za nepotrebno travmatizacijo ljudi. Zagovornike pravic priseljencev skrbi, da bodo agenti ICE spotoma pobrali tudi tiste, ki jim niso izdali naloga za izgon iz države.

Newyorški župan Bill de Blasio je dejal, da so milijoni nedokumentiranih ljudi v ZDA ključnega pomena za gospodarstvo in del skupnosti. Trumpove racije pa so le del prizadevanj za njegovo ponovno izvolitev.

"To se ne dela, saj potem ljudje ne bodo več sodelovali z lokalno policijo pri reševanju resnih zločinov," je dejal newyorški župan, sicer eden od mnogih demokratov, ki se potegujejo za predsedniško nominacijo.

Med kongresnicami tudi Ocasio Cortezova

Trump je tvitnil, da bi morale iti nekatere progresivne kongresnice nazaj v "nedelujoče in s kriminalom okužene kraje, odkoder so prišle". Izjava je spomnila na tisto njegovo o "usranih državah", iz katerih prihajajo priseljenci v ZDA.

"Zanimivo je videti, kako progresivne demokratske kongresnice, ki so prišle iz držav, katerih vlade so popolna katastrofa, najhujše, najbolj skorumpirane in nesposobne na svetu, besno ukazujejo prebivalcem ZDA, največje in najmogočnejše države na svetu, kako naj se upravlja njihova vlada," je tvitnil Trump.

Trump kongresnic ni imenoval, vendar je vsem jasno, da je mislil med drugim na Alexandrio Ocasio Cortez, Ilhan Omar in Rashido Tlaib, ki so se zapletle v prepir s demokratsko predsednico predstavniškega doma Nancy Pelosi pri potrjevanju zakona o izrednih sredstvih zaradi humanitarne krize na meji.

Mlade poslanke so zahtevale ostrejše ukrepe proti zlorabam zveznih oblasti in večjo zaščito priseljencev, Pelosijeva pa je vztrajala, da je najpomembneje potrditi denar za pomoč priseljencem v zbirnih centrih z nemogočimi razmerami.

Enega od njih je pred kratkim obiskal podpredsednik ZDA Mike Pence, ki si je moral zatisniti nos zaradi močnega vonja po urinu v celicah, kjer je bilo toliko ljudi, da so morali stati na nogah. Nekateri so tako preživeli 40 dni ali več.

Očitki rasizma

Trump je v tvitu dodal, da jim bo Pelosijeva z veseljem uredila potovanje v kraje, kjer jih nujno potrebujejo. Pelosijeva je odgovorila, da Trumpov tvit ponovno dokazuje, da njegovo geslo "naredimo Ameriko spet veliko" v bistvu pomeni "naredimo Ameriko spet belo".

Ocasio Cortezova, sicer najmlajša članica kongresa, je bila rojena v New Yorku staršem portoriškega izvora, Tlaibova je bila rojena v ZDA palestinskim staršem, Omarjeva pa je bila res rojena v begunskem taborišču Somaliji.

"Gospod predsednik, kot članice kongresa je edina država, na katero prisegamo, ZDA. Zato se tudi borimo, da bi jo obvarovale pred najhujšim, najbolj skorumpiranim in najbolj nesposobnim predsednikom, kar smo jih kdaj videle," je bila ostra Omarjeva.

"Gospod predsednik, država, iz katere prihajam in država na katero prisegam, so ZDA. Jezni ste, ker si pač ne morete predstavljati Amerike, ki nas vključuje," pa je tvitnila Ocasio Cortezova, ki je pred tem obtožila Pelosijevo, da se spravlja na kongresnice drugačne barve kože. Trump se je potem hitro spravil v bran Pelosijevi, ki je njegovo podporo zavrnila.

Oglasila se je tudi Hillary Clinton, ki je Trumpu na Twitterju odgovorila, da prihajajo kongresnice iz ZDA, da pa ima Trump prav glede ene stvari - da je njihova vlada trenutno popolna katastrofa.