Trump ima več denarja za kampanjo kot leta 2016, bolj profesionalen volilni štab in položaj predsednika ZDA, vendar pa je sodeč po nastopu v Orlandu ostal isti Trump, ki je leta 2016 presenetil svet. Čeprav je predsednik, ki živi in dela v Washingtonu, se je postavil v vlogo kandidata od zunaj, ki se sooča s korupcijo in interesi prestolnice ZDA v korist navadnih Američanov. Foto: Reuters

Trump je pred 20.000 privrženci v Orlandu uradno sprožil kampanjo za ponovno izvolitev. "Tukaj stojim pred vami, da vam povem, da se bom potegoval za drugi mandat v Beli hiši. Obljubljam vam, da vas nikoli ne bom razočaral," je začel 80-minutni govor.

Predstavljajte si, da bi imeli leta 2020 demokratskega predsednika in demokratski senat. Ukinili bi vašo pravico do svobode govora in zlorabili moč zakonov, da bi kaznovali svoje nasprotnike. No, to skušajo že zdaj. Američanom bi odvzeli ustavne pravice, ob tem pa državo preplavili z nezakonitimi presežniki, da bi s tem razširili svojo politično bazo podpornikov. Donald Trump

V nastopu ni skoparil z napadi na "lažne" medije in opozarjal na katastrofo v primeru zmage demokrata. "Glas za demokrata leta 2020 je glas za radikalni socializem in uničenje ameriških sanj," je dejal in dodal: "Samo predstavljajte si, kaj bi jezna levičarska drhal naredila, če bi vodila državo. Predstavljajte si, da bi imeli leta 2020 demokratskega predsednika in demokratski senat. Ukinili bi vašo pravico do svobode govora in zlorabili moč zakonov, da bi kaznovali svoje nasprotnike. No, to skušajo že zdaj. Američanom bi odvzeli ustavne pravice, ob tem pa državo preplavili z nezakonitimi presežniki, da bi s tem razširili svojo politično bazo podpornikov."

Rusko preiskavo domnevnega vpletanja v prejšnje predsedniške volitve je znova označil za "lov na čarovnice". Preiskava se ni končala s postopkom ustavne obtožbe in Trump je pred dnevi za televizijo ABC izrazil pripravljenost, da tudi leta 2020 sprejme pomoč iz tujine v obliki negativnih informacij o protikandidatu. Dodal je: "Zadnji dve leti in pol so mi ves čas postavljali zasedo. Zdaj se bodo lotili še vas. Za to gre."

"Ohranite ekipo še štiri leta"

Zborovanje navdušenih Trumpovih podpornikov, ki so se začeli pred dvorano zbirati že v ponedeljek, je postreglo z znanimi krilaticami, kot je "Naredimo Ameriko spet veliko" in pozivi k aretaciji Trumpove nasprotnice iz leta 2016 Hillary Clinton. Na odru so se mu pridružili otroci in žena Melania, ki je dejala, da je "navdušena, da bo v Beli hiši lahko preživela še več let". Med govorniki sta bila tudi podpredsednik ZDA Mike Pence in nekdanja svetovalka za odnose z javnostmi Sarah Sanders Huckabee. Tudi Trump je podpornike pozval, naj "njegovo ekipo ohranijo še štiri leta".

Do predsedniških volitev je še 500 dni. Prva dama Melania je "navdušena, da bo lahko v Beli hiši preživela še šest let". Foto: Reuters

Trump je gospodarsko rast v času svojega mandata označil za "največjo v zgodovini ZDA", a mediji so hitro postregli s podatkom, da ta izjava ne drži. Gospodarska rast v času Trumpa se v

najboljšem primeru giblje okoli treh odstotkov BDP-ja letno, podobno kot v zadnjih letih predsednika Baracka Obame. V časih predsednika Billa Clintona je rast konec 90. let prejšnjega stoletja štiri leta zapored presegla štiri odstotke.

Napovedl izgon več milijonov nezakonitih priseljencev

Napovedal je dokončanje zidu na meji z Mehiko do konca prihodnjega leta in največje davčne olajšave v zgodovini. Kampanjo je Trump leta 2015 začel z napadom na nezakonito priseljevanje in tudi pred Orlandom je napovedal izgon več milijonov nezakonitih priseljencev, ki se bo menda začel prihodnji teden. "Verjamem, da mora biti naša država zatočišče za ljudi, ki spoštujejo zakone, ne pa za kriminalne Nezemljane," je dejal.

Trump je na volitvah leta 2016 premagal demokratko Hilary Clinton. Foto: Reuters

Demokrate gleda v hrbet

Trump ima po zadnjih anketah v Orlandu le nekaj več kot 20 odstotkov podpore, tako da zaostaja za demokratskimi kandidati, med katerimi ima največ podpore trenutno Joe Biden, sledijo pa mu Bernie Sanders, Elizabeth Warren, Kamala Harris, Pete Buttigieg in Beto O'Rourke. Sam trdi, da gre za lažne podatke. Je pa njegova podpora med republikanskimi volivci res izjemna, saj vztraja pri okoli 90 odstotkih.

Bernie Sanders se je na Trumpov govor odzval z besedami, da "Trump živi v vzporednem vesolju".

V Orlando je prišlo tudi nekaj Trumpovih protestnikov, ki so napihnili balon oranžnega dojenčka v plenicah, ki je zdaj že tradicija med Trumpovimi obiski v Evropi.