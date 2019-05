Trump zdaj napoveduje pomoč kmetom, ki trpijo zaradi trgovinske vojne s Kitajsko. Foto: Reuters

Ameriški minister za trgovino Sony Perdue je dejal, da želijo zagotoviti, da ameriški kmetje ne bodo nosili glavnega bremena po njegovih besedah nepoštenih maščevalnih carin Kitajske in drugih trgovinskih partnerjev ZDA. Trump je lani kmetom, ki jih nujno potrebuje za zmago na volitvah leta 2020, že dal 11 milijard dolarjev.

Trump je uvedel carine na uvoz jekla, aluminija in drugega blaga, v zameno pa je dobil višje carine na ameriške kmetijske pridelke. Da pomiri in na svoji strani ohrani kmete, ki so pomemben del njegove volilne baze, jim zdaj obljublja finančno pomoč.

Nadaljevanj drsenja borznih indeksov

Kmetje naj bi prve obroke nove pomoči dobili julija ali avgusta, kar je borznim vlagateljem poslalo sporočilo, da se trgovinska vojna do takrat še ne bo končala.

Če se trgovinska vojna ne bo prej končala, bodo ameriški kmetje dobili drugi obrok pomoči novembra. Za pomoč bo šlo 14,5 milijarde dolarjev, 1,4 milijarde dolarjev pa bodo porabili za nakup viška hrane od kmetov, ki jo bodo razdelili šolam ali revežem. Največ denarja bodo dobili proizvajalci soje, ki so jih povračilni ukrepi Kitajske najbolj prizadeli.

Po napovedi pomoči so borzni indeksi nadaljevali z drsenjem navzdol, nafta se je pocenila za šest odstotkov, analitiki newyorške banke Federal Reserve (Fed) pa so izračunali, da bo trgovinska vojna povprečno gospodinjstvo stala 831 dolarjev na leto.

Fed je tudi zatrdil, da bodo carine z ene in druge strani na koncu zmanjšale prihodke od carin, ki gredo v zvezno blagajno. Torej nekaj povsem drugega kot pravi Trump, ki zatrjuje, da višje ameriške carine plačuje Kitajska.

Vprašanje Huaweija del dogovora s Kitajsko?

Trump je ob napovedi pomoči kmetom omenil možnost, da bo vprašanje kitajskega telekomunikacijskega velikana Huawei vključil v trgovinske pogovore s Kitajsko. ZDA so prejšnji teden Huawei razglasile za grožnjo državni varnosti in ameriškim podjetjem ter posameznikom onemogočile sodelovanje z njim.