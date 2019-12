Foto: Reuters

Predstavniški dom kongresa bo predvidoma danes glasoval o potrditvi ustavne obtožbe proti ameriškemu predsedniku Donaldu Trumpu, ki je na isti objavil javne ankete, po katerih naj bi vodil v predsedniški kampanji, in ki bi tako postal tretji ameriški predsednik z ustavno obtožbo. Demokrati so sprožili postopek zaradi domnevne zlorabe oblasti predsednika in oviranja dela kongresa, kar sledi iz obtožbe, da naj bi Trump pritiskal na Ukrajino zaradi osebne koristi, saj naj bi poskusil na predsedniških volitvah 2020 diskreditirati svojega protikandidata demokrata Joeja Bidna.

V šest strani dolgem pismu predsednici predstavniškega doma ameriškega kongresa in demokratki Nancy Pelosi je Trump pravzaprav le strnil svoje misli, ki jih je prej objavljal na Twitterju. Še zadnjič pred glasovanjem je izrazil svoje nestrinjanje s postopkom, ki ga je označil za "odprto vojno" demokraciji.

Svoj telefonski pogovor z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim je znova označil za "odličnega" in ponovil svojo različico teorije zarote, da naj bi Biden poskušal vplivati na odstop ukrajinskega generalnega tožilca, ki je preiskoval njegovega sina Hunterja Bidna, ki naj bi od ukrajinskega energetskega podjetja Burisma Holdings prejel 16,5 milijona dolarjev.

Predsednica predstavniškega doma Nancy Pelosi je Trumpova pismo označila za "bolno". Foto: Reuters

Trump obtožbo primerjal z lovom na čarovnice

Zapisal je, da je od vsega začetka "prevare" z ustavno obtožbo "prikrajšan za svoje osnovne pravice, ki mu jih zagotavlja ustava," saj da mu niso omogočili, da bi predstavil svoje dokaze. Zato je celoten postopek primerjal s sojenjem čarovnicam v Salemu v času reformacije, ki da je bil bolj pošten od postopka, ki ga proti njemu vodijo demokrati.

Ob tem ga je na Twitterju že popravila županja Salema Kim Driscoll, ki je Trumpa podučila, da so čarovnicam sodili brez dokazov, proti njemu pa obstaja dovolj dokazov. "Naučite se malo zgodovine: 1. Salem leta 1962 = pomanjkanje dokazov + nedolžne žrtve brez moči, ki so jih obesili ali usmrtili. 2. #Ukraingate 2019 "dovolj dokazov, priznanje napačnega ravnanja + storilci imajo veliko moči + privilegijev".

Donald Trump tudi tokrat ni bil prizanesljiv do Pelosijeve, za katero je dejal, da je okužena s "sindromom Trumpa", demokracijo pa da vidi kot "sovražno". "Zmanjšali ste pomen zelo grde besede ustavna obtožba!" je dodal, pismo pa po poročanju Guardiana sklenil z mislijo, da je bila ustavna obtožba sestavljena "za namene zgodovine". "Želim si, da bi ljudje, ko bodo čez sto let gledali na to afero, razumeli (…), zato da se ne bi ponovila še kakšnemu predsedniku."

Nancy Pelosi: Pismo je bolno

Predsednica predstavniškega doma kongresa Nancy Pelosi je novinarjem dejala, da Trumpovega pisma ni prebrala, temveč le njegov izvleček, ki pa ga je označila "za zelo bolnega". Ob tem je dejala, da bo glasovanje o ustavni obtožbi v predstavniškem domu "izvajanje najosnovnejše pravice, ki jo zagotavlja ustava (…) V teh ključnih časih za našo zgodovino moramo spoštovati svojo prisego, da bomo spoštovali in branili svojo ustavo pred vsakršnim sovražnikom, tujim ali domačim."

Vodja senatne manjšine Chuck Schumer meni, da pismo dokazuje, da je predsednik pod velikim stresom. Kongresnik iz Kalifornije Eric Swalwell pa je pismo označil za otroško sitnarjenje, s katerim pač priznava, da ustavne obtožbe ne more preprečiti.

Protesti po ZDA

V nekaterih ameriških mestih so se zbrali protestniki v podporo ustavni obtožbi proti ameriškemu predsedniku. Foto: Reuters

Že v torek so se po nekaterih mestih, kot so New York, Boston in Los Angeles zbrali protestniki v podporo ustavni obtožbi. Protestniki so držali napise 'Dump Trump' ali 'Znebimo se Trumpa' in 'Spoštujmo našo demokracijo'. Na Twitterju pa se je začel pojavljati ključnik #notabovthelaw (nihče ni nad zakonom) in #impeachmenteve (predvečer ustavne obtožbe, ki je pomenska besedna igra na predvečer božiča).

Demokrati imajo večino, a le v spodnjem domu kongresa

V spodnjem domu kongresa imajo demokrati večino z 233 kongresniki (republikanci jih imajo 197), s čimer imajo dovolj močno večino, da ustavno obtožbo izglasujejo samostojno. V torek je sicer k republikancem prestopil kongresnik iz New Jerseya, za demokrate pa bo glasoval Justin Amash iz Michigana, ki je pred meseci izstopil iz republikanske stranke in postal neodvisen zaradi nasprotovanja Trumpu.

Vse oči uprte v senat, ki bo do Trumpa prizanesljiv

"Če ni dvomov glede kongresnikov, pa so zdaj oči uprte tudi v senat. Sprva so v javnost prihajali namigi o neusklajenosti vodje republikanske večine Mitcha McConnella in Donalda Trumpa. Predsednik naj bi želel razvlečen in javno odmeven proces v senatu, McConnell pa je napovedal kratkega, za zaprtimi vrati in obenem izjavil, da bo ravnal po Trumpovih željah. Kaže, da so se dogovorili," je za radijski dnevnik poročal RTV-jev dopisnik iz ZDA Andrej Stopar.

Mitch McConnell meni, da ni niti najmanj nepristranski. Zagotovil je, da bo republikanska večina Trumpa v senatu oprostila obeh točk ustavne obtožbe – zlorabe pooblastil in oviranja dela kongresa v povezavi s pritiskom na Ukrajino, da mu pomaga k ponovni izvolitvi leta 2020. McConnell je tudi napovedal glasovanje o razveljavitvi obtožnice takoj na začetku sojenja Trumpu v senatu, kar pomeni, da bo lahko vsega hitro konec.