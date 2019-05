Foto: EPA

Napetosti med Washingtonom in Teheranom se stopnjujejo, potem ko so ZDA uvedle nove sankcije. Iran je pred tem zaradi ameriških pritiskov sprejel odločitev, da bo zmanjšal obveze iz mednarodnega jedrskega sporazuma, ki ga je s šesterico držav podpisal julija 2015. Maja lani so ZDA enostransko izstopile iz sporazuma in obnovile sankcije proti Iranu.

Trump pravi, da mora miriti Boltona

Trump je zdaj dejal, da je kljub vsemu odprt za pogovore s Teheranom, ki pa mora narediti prvi korak. Na novinarski konferenci je poudaril, da bi Iranci "morali poklicati". "Če bodo, smo odprti za pogovore z njimi," je dodal. ZDA so v sredo kot odgovor na zmanjševanje obveznosti sporazuma Irana uvedle nove sankcije, ki zadevajo 10 odstotkov celotnega izvoza države. Gre za sankcije na jeklo, železo, aluminij in baker.

Ameriški predsednik je zatrdil, da Washington noče konflikta s Teheranom: "Želimo, da bi bili močni in veliki, da bi imeli mogočno gospodarstvo." Verjame, da lahko dosežejo dober dogovor, ob tem pa je pristavil, da je njegov svetovalec za nacionalno varnost John Bolton veliko ostrejši v zunanji politiki od njega in ga mora celo miriti. Kot je povedal, Bolton poziva k napadu na Iran in Venezuelo, a on to preprečuje.

Predsednik oster do Kerryja

"John Kerry se veliko pogovarja z njimi. On jim pravi, naj ne pokličejo," je v dejal Trump. Kerry, ki je bil državni sekretar v času Trumpovega predhodnika Baracka Obame in skupaj z diplomati drugih svetovnih sil dosegel jedrski sporazum z Iranom, je ob Trumpovem odstopu od sporazuma pred letom dni miril Irance in jih pozival, naj vztrajajo pri sporazumu.

Po njegovih besedah gre za kršitev Loganovega zakona iz leta 1799. Ta Američanom, ki niso diplomati, prepoveduje pogajanja z vladami drugih držav. "Iskreno povedano, bi ga morali za to kazensko preganjati," je bil do Kerryja še oster predsednik. Kerryjev tiskovni predstavnik je Trumpove besede označil za teater: "Vse, kar je dejal predsednik Trump, je preprosto napačno. Konec zgodbe."