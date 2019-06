Trump je poudaril, da si ne želi vojaškega spopada. Foto: AP

Trump je v pogovoru za televizijsko mrežo NBC News še dejal, da je odprt za pogovore z iranskim predsednikom Hasanom Rohanijem ali vrhovnim voditeljem ajatolo Alijem Hamenejem.

Iranski uradnik je za Reuters dejal, da se bo o pogovorih odločil ajatola Hamenej, ki pa je v preteklosti zanikal vsako možnost pogovorov z ZDA, dokler veljajo gospodarske sankcije.

ZDA so za ponedeljek že zahtevale sestanek Varnostnega sveta Združenih narodov za zaprtimi vrati.

Preklic tik pred napadom

Ameriški predsednik je v petek deset minut pred napadom tega preklical, saj predvidenih 150 smrtnih žrtev "ne bi bilo sorazmernih" s sestrelitvijo ameriškega brezpilotnega letala.

Iran je v ponedeljek nad Hormuško ožino sestrelil ameriški brezpilotnik, ki je po ameriških navedbah letel v mednarodnem zračnem prostoru, po iranskih navedbah pa je vohunil v iranskem območju. ZDA obtožujejo Iran tudi eksplozije na šestih tankerjih v ožini.

Neimenovani iranski viri so za Reuters dejali, da je Trump prek stika v Omanu posvaril Iran, da je ameriški napad neizogiben, a da je sam proti vojni in se želi pogovoriti. "Poročila, da je bilo Irancem poslano sporočilo po kanalih v Omanu, so popolnoma napačna. Gre za čisto iransko propagando," pa navedbe zanika ameriški State Department.

Državni svetovalec za nacionalno varnost John Bolton, državni sekretar Mike Pompeo in direktorica CIE Gina Haspel so podprli povračilni napad na tri iranske cilje. "Med predsednikovimi svetovalci in vodstvom ministrstva za obrambo je bilo popolno soglasje o ustreznem odzivu na iranske dejavnosti. Predsednik je nato sprejel končno odločitev," je za Reuters potrdil ameriški vir.

Iranski vrhovni voditelj zavrača pogovore z ZDA. Foto: Reuters

Esper novi obrambni minister

Trump je za mesto novega obrambnega ministra v petek nominiral Marka Esperja, vojaškega sekretarja, ki je bil pripadnik ameriške vojske med zalivsko vojno in pozneje kongresni svetovalec.

V petek je ameriški predsednik glede dogajanja na Bližnjem vzhodu in naftnega trga govoril s savdskoarabskim prestolonaslednikom Mohamedom bin Salmanom. Cene nafte so ob dogajanju poskočile na več kot 65 dolarjev za sodček.

Evakuacija 400 ljudi iz Iraka

Ameriške sile se po navedbah iraških vojaških virov medtem pripravljajo na evakuacijo 400 ljudi iz vojaškega oporišča severno od Bagdada. V preteklih tednih so bile napadena tri iraška oporišča, ki gostijo ameriške sile. Odgovornosti za napade ni prevzel nihče, a za enega izmed njih tamkajšnji uradniki krivijo iranske šiitske milice.