Trumpova administracija je v sredo tudi ukinila financiranje vladnih medicinskih raziskav z embrionalnim tkivom in prekinila več milijonov dolarjev vredno pogodbo za univerzitetni laboratorij, ki uporablja omenjeni material za testiranje novih terapij za zdravljenje virusa HIV.



Odločitev, da omeji vladno podporo ideološko polarizajočemu vidiku medicinskih raziskav, je sprejel predsednik Trump osebno, so potrdili iz Bele hiše. "Gre za še en pomemben odlok za zaščito dostojanstva človeškega živlejnja," so dodali.



Ukinitev financiranja raziskav z embrionalnim tkivom pomeni zmago za nasprotnike splava, ki so spremembo nemudoma pozdravili, in veliko razočaranje za stroko, ki pravi, da je tkivo, zbrano iz splavljenih zarodkov, ključno za razkrivanje skrivnosti vrste bolezni, od aidsa do raka in virusa Zike, pa tudi za razvoj cepiv in zdravil za bolezni, kot je Parkinsonova.