Trump je spregovoril pred množico venezuelskih prebežnikov v Miamiju. Foto: Reuters

Trump je v govoru pred venezuelskimi in kubanskimi izseljenci v Miamiju izrekel podporo samooklicanemu začasnemu predsedniku Juanu Guaidóju in zagrozil venezuelski vojski, ki podpira predsednika Nicolasa Madura. Trump si želi mirne tranzicije oblasti, vendar pušča odprte vse možnosti, kar pomeni tudi vojaško posredovanje.

"Imam sporočilo za vse uradnike, ki ohranjajo Madura na položaju. Ne morete se skriti pred izbiro, ki je zdaj pred vami. Lahko izberete ponudbo predsednika Guaidója za amnestijo in živite naprej mirno v svoji državi. A ne smete blokirati humanitarne pomoči. Lahko pa izberete drugo pot - še naprej podpirate Madura. A v tem primeru ne boste našli mirnega pristana, ne boste imeli izhoda iz tega. Izgubili boste vse," je dejal Trump v Miamiju, v katerem živi največ venezuelskih izseljencev izmed vseh ameriških mest. Dodal je: "Moje srce je v Venezueli."

Venezuelska vojska ščiti hrbet predsedniku Nicolasu Maduru. Foto: Reuters

Melania: "Vem, kako je biti blagoslovljen s svobodo"

Trumpa je pred govorom predstavila prva dama ZDA Melania Trump v vlogi "preživele" socializma. Ameriški mediji so njen nastop pospremili s komentarjem, da se je rodila v "komunistični Sloveniji", sama pa je poudarila, da ve, kako je "biti blagoslovljen s svobodo", potem ko je živela v socializmu. Vojaškim poveljnikom Venezuele je pred tem zapretila tudi tiskovna predstavnica Bele hiše Sarah Sanders, ki je dejala, da ZDA vedo, kje po svetu imajo skupaj s svojimi družinami skrit denar.

"Socializem je razdejal Venezuelo"

"Socializem je popolnoma razdejal Venezuelo, kjer niti največje rezerve nafte na svetu niso dovolj za to, da bi ljudje imeli elektriko. Milijoni stradajo, medtem ko peščica elitnežev pleni državo. Vemo, kdo so in vemo, kje imajo skrite svoje milijarde. Tvegajo svojo prihodnost, svoja življenja za človeka, ki ga nadzira Kuba. Maduro ni venezuelski domoljub, je kubanska lutka," je še dejal Trump in dodal: "To se nam ne bo nikoli zgodilo. Socializem obljublja blaginjo, vendar prinaša revščino."

Trump zagrozil predstavnikom venezuelske vojske

Poleg Venezuele je kritiziral tudi socializem na Kubi in v Nikaragvi ter napovedal, da bo ameriška celina kmalu prva svobodna celina v zgodovini človeštva. Po govoru je tvitnil, naj vsi člani Madurovega režima pomagajo končati nočno moro revščine, lakote in smrti.

Trumpovim poslušalcem so predvajali tudi video posnetek Guaidója, ki se je zahvalil za podporo Trumpu in Floridi ter sporočil, da gre v njegovi državi za razpravo med demokracijo in diktaturo, med življenjem in smrtjo, ter zatrdil, da gre za boj, ki je vprašanje obstoja.

Maduro: Trump je zvenel kot nacist

Hitro se je oglasil tudi Maduro in sporočil, da je ameriški predsednik v Miamiju "zvenel kot nacist". Na državni televiziji je zavrnil Trumpovo izdajanje ukazov venezuelski vojski. "Kdo je vrhovni poveljnik naših oboroženih sil? Donald Trump iz Miamija? Mislijo, da si lastijo Venezuelo," je med drugim dejal.