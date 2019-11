Policija se je na protestnike odzvala s solzivcem in vodnimi topovi. Foto: Reuters

Na ulicah so se zbrale številne skupine, študenti, staroselci, ki se pritožujejo nad umori njihovih voditeljev, delavci in različne politične in civilnodružbene organizacije, ki nasprotujejo gospodarskim reformam Duquejeve vlade, poroča Al Džazira.

Že prejšnji mesec so nekatere organizacije napovedale stavko, po tednih protestov v Čilu, kjer ljudje protestirajo zaradi družbene neenakosti, v Boliviji, kjer je vojska dosegla odstop predsednika Eva Moralesa, Ekvadorju, Haitiju, Venezueli in Braziliji, pa so se četrtkovi protesti prelevili v nekaj širšega.

Duque je na položaju nekaj več kot leto dni, njegovo vladavino pa je zaznamovala velika politična razdeljenost. Protestniki mu očitajo tudi korupcijo in propad mirovnega dogovora z uporniškimi Revolucionarnimi oboroženimi silami Kolumbije (Farc) iz leta 2016.

Med protesti v Bogoti so po poročanju nemške tiskovne agencije DPA protestniki metali kamenje in steklenice na policijo, ki je proti njim uporabila solzivec in vodne topove. Protestniki naj bi tudi zažigali barikade, uničevali avtobusne postaje in trgovine.

Po navedbah različnih organizacij se je četrtkovih vsedržavnih protestov udeležilo več kot milijon ljudi. Na drugi strani je notranja ministrica Nancy Patricia Gutierrez Castañeda sporočila, da se je demonstracij udeležilo približno 207.000 ljudi. Dodala je, da so te na splošno potekale v mirnem ozračju, nekaj vandalov, kot je dejala, pa je želelo motiti javni red.

Tudi kolumbijska vlada napotila vojsko

Po navedbah pristojnih oblasti so aretirali najmanj 42 ljudi, 37 policistov je bilo ranjenih. V glavnem in drugih mestih je vlada odredila napotitev vojske, da bo varovala "strateške ustanove", še navaja AFP.

18-letna študentka Camila Romero se je pred četrtkovim protestom udeležila že treh drugih, ki so jih kolumbijski represivni organi nasilno zatrli. Za zadnji protest pa je dejala, da presega študente in da zaradi tega upa, da bo imel večji učinek.

Duque : Slišali smo Kolumbijo

Duque je v odzivu protestnikom sporočil, da je slišal njihove zahteve, a ni odgovoril na njihovo zahtevo po neposrednem dialogu. "Danes je spregovorila Kolumbija. Slišali smo jo. Socialni dialog je glavno načelo te vlade in poglobiti ga moramo z vsemi sloji družbe," je dejal kolumbijski predsednik, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Priljubljenost desne Duqujeve vlade, ki velja za ključno zaveznico ZDA, upada vse od volitev pred 18 meseci. Država se spoprijema z več težavami. Gosti 1,4 milijona prebežnikov iz sosednje Venezuele, kjer že več let vlada huda gospodarska kriza, propadel je mirovni dogovor s Farcom, v državi pa je tudi vse več prekupčevanja z mamili.