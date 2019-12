Jersey City je v preteklosti veljal za eno najnevarnejših ameriških mest, zadnja leta pa so se razmere nekoliko izboljšale. Foto: AP

Motiv za incident še ni znan, kot piše BBC, pa so oblasti izključile, da bi šlo za teroristični napad. Kot poročajo nekateri mediji, je bil spopad povezan s preiskavo umora, a oblasti tega niso potrdile. V torek je bil Jersey City, ki leži v zvezni državi New Jerseyju, sicer pa je v neposredni bližini Manhattna, videti kot vojno območje. Med strelskim obračunom so izstrelili več tisoč nabojev.

Preiskava še traja, a glede na izjave policistov in poročanje tamkajšnjih medijev naj bi se vse skupaj začelo okrog poldneva po krajevnem času, ko je policijski detektiv blizu pokopališča v Jersey Cityju opazil ukraden selitveni tovornjak. Ko je pristopil in skušal identificirati voznika, sta osumljenca začela streljati nanj in ga ubila. Kot je sporočila policija, je bil detektiv Joseph Seals eden glavnih v boju za umik orožja z ulic, preiskoval pa je preprodajo orožja.

Osumljenca sta se nato z ukradenim tovornjakom odpeljala do dva kilometra oddaljene judovske samopostrežne trgovine. Policija jima je sledila, osumljenca sta vdrla in se zatekla vanjo, nato pa se je začel strelski spopad s policisti. Policija je po štirih urah napadalca ubila. Osumljenca uradno še niso identificirali, ampak naj bi šlo za preprodajalca orožja. Strelca, ki sta v trgovini ubila tri ljudi, enega pa ranila, sta imela tudi avtomatsko orožje.