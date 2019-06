Rezidenca Morabita v Montevideu. Foto: AP

Morabito in še trije drugi zaporniki so najprej v nedeljo zvečer pobegnili skozi luknjo v strehi stavbe, nato so okradli prebivalce bližnje kmetije, je sporočilo urugvajsko notranje ministrstvo.

53-letnega mafijca so aretirali v hotelu v Montevideu leta 2017. Marca je urugvajsko sodišče odobrilo izročitev Italiji, katere organom pregona se je izmikal 23 let.

"Zaskrbljujoče in resno je, da je kriminalcu, kot je Rocco Morabito, šef Ndranghete, uspelo pobegniti iz zapora v Urugvaju, medtem ko je čakal, da ga izročijo Italiji," je tvitnil italijanski notranji minister Matteo Salvini.