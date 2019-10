Kalifornijske oblasti so zaradi požarov evakuirale 180.000 ljudi v okrožju Sonoma. Foto: Reuters

Kalifornijske oblasti so zaradi obsežnih požarov ukazale evakuacijo za 180.000 ljudi v severni Kaliforniji. "Gre za največjo evakuacijo, kar se jih lahko spomnimo," je sporočila pisarna šerifa v okrožju Sonoma v severni Kaliforniji.

Požar Kincade Fire je do zdaj uničil 12.000 hektarjev površin. S požarom se bojuje več tisoč gasilcev, do zdaj jim je uspelo zajeziti okoli deset odstotkov požara, gašenje pa otežuje strm teren, poroča BBC.

S požarom se bojuje več tisoč gasilcev. Foto: Reuters

Nacionalna vremenska služba ob tem napoveduje še močne nevihte, kar bi lahko sprožilo "zgodovinske vremenske razmere za požare". Vetrovi v gorovju severno od kraja Santa Rosa dosegajo hitrost tudi do 144 kilometrov na uro. V okrožjih Sonoma in Los Angeles so razglasili izredne razmere.

Električni mrk za dva milijona ljudi

Energetsko podjetje Pacific Gas and Electric Company (PG&E) je ob tem sporočilo, da bodo zaradi varnostnih razlogov ob obsežnosti požara izklopili dobavo elektrike za 940.000 gospodinjstev in podjetij v 36 okrožjih severne Kalifornije. Prizadetih naj bi bilo dva milijona ljudi.

Predvideni izklop naj bi bil največji v zgodovini zvezne države Kalifornija, trajal pa naj bi do ponedeljka. Kalifornijski guverner Gavin Newsom je ob tem izklop označil za nedopusten.

Že v petek je podjetje izklopilo elektriko za pol milijona ljudi na območju od San Francisca do vznožja gorovja Sierra.

Sum nad podjetjem PG & E , odgovornim za lanski požar

Podjetje PG&E se je znašlo pod hudimi kritikami, saj bi lahko bilo glavni krivec za požar Kincade, ki je izbruhnil sedem minut po poškodbi daljnovoda. PG&E še ni uradno potrdil, ali je napaka v napajanju sprožila požar.

Energetski dobavitelj medtem išče zaščito pred stečajem, saj se spoprijema s tožbami zaradi lanskega požara Camp Fire, v katerem je umrlo 85 ljudi. Najbolj smrtonosni požar v zgodovini zvezne države je povzročila zastarana oprema v lasti podjetja PG&E, kar je sprožilo več milijard dolarjev odškodninskih zahtevkov.