V Čilu živi 18 milijonov ljudi, milijon jih je v petek prišel v Santiago de Chile. Foto: Reuters

Nepregledna množica ljudi je v petek prehodila več kilometrov po ulicah prestolnice, vzklikala in mahala z zastavami, pri tem pa ni bilo nobenih incidentov. Županja prestolnice Karla Rubilar je na Twitterju zapisala: "Čile je danes doživel zgodovinski dan. V Santiagu in okolici poteka miroljubni shod milijona ljudi, ki predstavljajo sanje novega Čila." Milijon ljudi predstavlja več kot pet odstotkov vsega prebivalstva v državi. Poleg prestolnice so se protestniki zbrali tudi v drugih mestih.

Predsednik države Sebastian Piñera je zatrdil, da je njegova vlada "sporočila protestnikov slišala". "Vsi smo se spremenili. Radosten in miroljuben pohod, na katerem so Čilenci zahtevali pravičnejšo in enotnejšo državo, je odprl upanja polno pot v prihodnost," je zapisal. Njegova vlada je v sredo sprejela sveženj reform, ki vključujejo dvig pokojnin in minimalne plače, a to ljudi ni pomirilo.

Protestniki od oblasti zahtevajo več pravičnosti, iskrenosti in etike, nekateri pa želijo odhod Piñere iz predsedniške palače.

Foto: Reuters

Na protestih v zadnjem tednu umrlo 16 ljudi

Protesti so sicer izbruhnili pred dnevi, povod zanje je bila podražitev cen vozovnic za podzemno železnico, a so nato prerasli v vsesplošno nezadovoljstvo nad življenjskimi stroški in neenakostjo. Izbruhnili so tudi nemiri, v katerih je v zadnjem tednu skupaj umrlo 16 ljudi, več kot 7.000 so jih pridržali, veliko je bilo tudi uničevanja in požiganja.

Zaradi izgredov je na ulice Santiaga prišla vojska, ki skrbi za varnost v mestu. Razglasili so izredne razmere in policijsko uro, na ulicah je tudi 20.000 policistov, poroča Deutsche Welle.

Čile je ena najbogatejših držav v Latinski Ameriki, a hkrati tudi ena izmed držav z največjo neenakostjo. Država ima z 20.000 dolarji enega najvišjih BDP-jev na prebivalca v Latinski Ameriki, letos bo gospodarska rast predvidoma 2,5-odstotna, inflacija pa dva odstotka. Državljani so kljub temu nezadovoljni zaradi gospodarske politike vlade, ki je tako rekoč privatizirala vse zdravstvo in izobraževanje, zniževanje pokojnin in naraščajoči stroški osnovnih storitev pa še poglabljajo družbeno neenakost.

Visoka komisarka Združenih narodov za človekove pravice Michelle Bachelet, sicer tudi sama Čilenka, je medtem napovedala preiskavo kršitev človekovih pravic v državi.