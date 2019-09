Predsednik Evropskega sveta Tusk je imel svoj zadnji govor pred ZN-om. Foto: Reuters

Povedal je, da je njegov zadnji govor pred ZN-om v tej vlogi odgovor na izjave, ki so bile na zasedanju izrečene pred dvema dnevoma. Pri tem sicer ni poimensko omenil ameriškega predsednika Donalda Trumpa, ki je v torkovem govoru ob začetku 74. zasedanja Generalne skupščine ZN-a v New Yorku zavrnil globalizem in zatrdil, da "prihodnost pripada domoljubom, ne globalistom".

"Tega mnenja ne delim. Je napačno in nevarno," je poudaril Tusk. Pri tem je opozoril, da se lahko domoljublje spremeni v egiozem. "Zgodovina naših držav kaže, kako lahko se ljubezen do domovine spremeni v sovraštvo do sosedov," je dejal.

Predsednik slovenske vlade Marjan Šarec bo imel nagovor na splošni razpravi GS-ja ob 13.45.

Tudi v drugih delih govora je bil Tusk kritičen do Trumpa. "Da bi zaščitili resnico, ni dovolj, da druge obtožujemo širjenja lažnih novic," je poudaril. Po njegovem mnenju bi bili pošteni že, če bi preprosto prenehali z lažmi. "Danes preveč politikov uporablja laži kot trajno metodo za obstanek na oblasti," je bil oster.

Dejal je tudi, da bi se moralo končati "spogledovanje z diktatorji in avtoritarnimi režimi". Tisti politiki, ki tega ne razumejo, se po Tuskovem mnenju v zgodovino ne bodo zapisali kot voditelji ampak kot lažni voditelji.