Letalo, ki je bilo staro 23 let, je treščilo v stanovanjsko zgradbo. Foto: Reuters

Letalo Fokker 100, ki je bilo na poti iz Almatyja v prestolnico Nurstultan in na katerem je bilo 93 potnikov in pet članov posadke, je treščilo v dvonadstropno stanovanjsko zgradbo. V njej po poročanju ruske tiskovne agencije Tass ni bilo nikogar.

66 ljudi so odpeljali v bolnišnico, nekateri so v kritičnem stanju. Po poročanju Reutersovega novinarja, ki je na letališču v Almatyju, je bila v času nesreče na območju gosta megla.

Vzrok nesreče za zdaj še ni znan. Po pričevanju enega izmed potnikov je letalo začelo tresti med pridobivanjem višine približno dve minuti po vzletu. "Potem smo na neki točki začeli padati, ne vertikalno, ampak pod kotom. Kazalo je, da tedaj pilot ni imel več nadzora nad letalom," je za časnik Vremya povedal poslovnež Aslan Nazaralijev. Neka druga potnica je dejala, da je bilo kot v filmu: "Slišalo se je kričanje, vpitje in jok."

Vsi leti družbe Bek Air in letal Fokker 100 so zaradi preiskave do nadaljnjega odpovedani.

Kazahstanski predsednik Kasim-Žomart Tokajev je na Twitterju izrazil sožalje in sporočil, da je ustanovil vladno komisijo in da bodo odgovorni za nesrečo strogo kaznovani. Za soboto je razglasil dan žalovanja.

To sicer ni prva hujša letalska nesreča v okolici Almatyja. Januarja 2013 je v bližini tega mesta strmoglavilo potniško letalo, pri čemer je umrlo 20 ljudi. Mesec dni pred tem je nesreča vojaškega letala z visokimi predstavniki varnostnih oblasti na krovu zahtevala 27 smrtnih žrtev.