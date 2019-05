Bodo predčasne volitve zamajale stolček avstrijskega kanclerja Sebastiana Kurza? Foto: Reuters

Vodja avstrijskih svobodnjakov in zdaj že nekdanji podkancler Heinz-Christian Strache je v soboto odstopil s položaja podkanclerja avstrijske vlade, ko sta nemška časnika Süddeutsche Zeitung in Der Spiegel v petek objavila videoposnetek, v katerem je pred volitvami leta 2017 v zameno za politično podporo domnevni ruski bogatašinji ponujal državne pogodbe in izkazal interes za vpliv na medije.

Kurz je zaradi korupcijskega škandala predsedniku države predlagal razpis predčasnih volitev.

"Volivcem sem obljubil, da bom ostal zvest samemu sebi, ne glede na to, kaj se zgodi. Vedno sem dejal, da bom naredil tisto, kar je prav in nujno," je dejal že v soboto. Ob tem je obsodil ravnanja nekaterih članov svobodnjakov. Stranko FPÖ pa je obsodil, da škoduje dobremu delu, ki ga je naredil za državo.

Kancler želi volitve 'čim prej'

Zavzel se je, da bi bile volitve čim prej. "Dovolj je dovolj," je avstrijski kancler komentiral škandal. Poudaril je, da na pogovorih s koalicijskimi partnerji svobodnjaki ni dobil vtisa, da imajo poleg odstopa Stracheja in vodje poslanske skupine Johanna Gudenusa resnično voljo za spremembe v stranki na vseh ravneh. To bi bilo po njegovih besedah več kot potrebno.

Van der Bellen je podprl idejo predčasnih volitev in napovedal, da bosta s kanclerjem danes na nadaljnjih pogovorih določila naslednje korake. Volitve so po njegovem mnenju potrebne za ponovno vzpostavitev zaupanja ljudi v nosilce odgovornosti, ki da so ga ti s korupcijskim škandalom prelomili.