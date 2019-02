Kuciaka se je spomnilo na tisoče ljudi. Foto: Reuters

Po vsej državi in tudi v tujini so v spomin na ubitega novinarja in njegovo zaročenko potekali shodi z več tisoč udeleženci, ki so pozivali k boju proti korupciji.

Shodi pod geslom Za pravično Slovaško so potekali v več kot 30 mestih na Slovaškem. Cilj demonstracij je povečati pritisk na organe, da bodo nadaljevali preiskavo umora.

Novinar, ki je pisal o povezavah med italijansko mafijo na Slovaškem in vidnimi slovaškimi politiki, je bil skupaj z zaročenko Martino Kušnirovo ubit 21. februarja lani v svoji hiši v kraju Velka Mača.

Leto dni po umoru so za zapahi štirje ljudje, na Slovaškem pa upajo, da bodo prijeli in pred sodišče privedli tudi naročnike umora. "Policiji skušamo dati še eno priložnost," je na novinarski konferenci na Dunaju v sredo poudaril generalni sekretar Združenja evropskih novinarjev (AEJ) Tibor Macak.

Umora 27-letnega novinarja in njegove zaročenke sta Slovaško pahnila v hudo politično krizo, ki je pripeljala do padca vlade pod vodstvom premierja Roberta Fica. Sprožila sta tudi val demonstracij. Po besedah Macaka je šlo za "pozitivno mobilizacijo" ljudstva.

Macak je bil tudi kritičen do predlaganega novega slovaškega zakona o medijih, češ da bo omejil svobodo medijev v državi. Novinarske organizacije AEJ, ÖJC in ROG vladajoči slovaški stranki SMER tudi očitajo, da ne stori ničesar za razjasnitev umorov.

Deset mednarodnih organizacij, med njimi mednarodno združenje književnikov (PEN), AEJ in mednarodna medijska organizacija (SEEMO), pa je ob obletnici objavilo resolucijo, v kateri pozivajo k preiskavi odgovornosti slovaških oblasti za smrt Kuciaka. Novinar je namreč pred umorom prejel grožnje s smrtjo, ki pa jih niso upoštevali.