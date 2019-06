Foto: EPA

V starem mestnem jedru in pri Koloseju so prepovedali tudi preoblačenje v gladiatorje, ki se slikajo s turisti in za to zahtevajo plačilo.

Prepovedano je "nemarno" prehranjevanje in pitje blizu zgodovinskih spomenikov, ko piješ vodo iz javne fontane, pa se ustnice ne smejo več dotikati pipe.

Prav tako so po novem prepovedali tudi zaklepanje ključavnic na spomenike, ture po barih in prodajo vstopnic, s katerimi preskočiš vrsto v Koloseju in Vatikanu.

Petje in igranje instrumentov na sredstvih javnega prevoza ne bo več dovoljeno, kaznovani pa bodo tudi tisti, ki bodo na tla metali cigaretne ogorke. Za domačine bo po novem prepovedano obešanje perila na žicah med stavbami.

Podobna pravila tudi v Benetkah

Več od teh prepovedi je že prej obstajalo v začasni obliki ali pa jih niso izvajali, mestni svet pa jih je soglasno sprejel v četrtek.

Kršiteljem lahko oblasti prepovedo prisotnost na območju, kjer so storili prekršek. Prepoved lahko traja od 48 ur do 60 dni za večkratne kršitelje, izreče pa se lahko za 14 različnih območij, vključno s središčem mesta.

Mestni svet je tako posodobil obstoječa pravila, ki izhajajo še iz leta 1946. Podobna pravila za turiste je v drugi polovici maja sprejel tudi beneški mestni svet.