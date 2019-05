Oglas

Presejano ajdovo moko solimo, poparimo z vrelo vodo in pazimo, da masa ni preredka, naj bo bolj suha, "žgančasta". Maso malo ohladimo, da ni prevroča, dodamo nekaj masla ali kisle smetane, umesimo v gladko testo, ki ga razdelimo na dva dela.

Testo razvaljamo na tanko, čim bolj v kvadrat, namažemo z nadevom, po nadevu narežemo še nekaj koščkov masla, zvijemo v zavitek in ga položimo v namaščen ali s peki papirjem obložen pekač (št. 36, 38). Po vrhu kolača rahlo zarežemo oz. nakažemo rezine (2 cm široke) in pečemo dobro uro. Najprej pečemo na višji temperaturi (180–200 stopinj Celzija) okoli 15 minut, nato temperaturo znižamo (160–170 stopinj Celzija), tedaj kolač premažemo s kislo smetano (lahko tudi dvakrat) in spečemo do zlato rjave barve.