Peso in korenje očistite in nasekljajte na majhne koščke (lahko ju tudi naribate). Čebulo in česen nasekljajte in jo v loncu pražite skupaj z narezanim koščkom stebelne zelene. Dodajte korenje, peso in paradižnik v koščkih ter dobro premešajte.

Segrejte do vretja, zmanjšajte ogenj in dodaj sladkor, balzamičen kis, sol, koprc in nasekljano rdeče zelje. Prilijte vročo jušno osnovo in na majhnem ognju kuhajte pol ure.

Postrezite z žlico kisle smetane in posujte s peteršiljem.