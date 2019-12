Oglas

Privlačne so zagotovo, ali so tudi okusne, boste morali pa sami preveriti. Foto: Dobro jutro

Pečico segrejemo na 180 stopinj Celzija. V skledo damo maslo in sladkor, mešamo z ročnim mešalnikom, dokler masa ni puhasta, približno tri minute. Dodamo jajci, vsakega posebej. Najprej dodamo enega, mešamo in dodamo še drugega ter mešamo. Treba je paziti, da ne mešamo predolgo. Dodamo izvleček vanilje, hkrati, ko dodamo drugo jajce.

V posebno skledo skupaj presejemo moko, sodo bikarbono, kakav v prahu in sol. Če se nam ne zdi dovolj rahlo, presejemo še enkrat. Mešanico moke dodamo masi, dodamo mleko in mešamo, dokler ni vse dobro vmešano. Na koncu vmešamo še čokoladne drobce (solzice).



Pripravimo dva pekača za mafine, ki smo jih obložili s papirčki za peko ali namastili z maslom. Z zajemalko za sladoled maso enakomerno porazdelimo po pekaču. Pekač položite na sredino predhodno segrete pečice in pečemo približno 18 minut. Tortice pustite v pekaču, dokler se popolnoma ne ohladijo. V tem času naredite kremo za okraševanje.



Čokoladna krema s kremnim sirom



Stopite čokolado in pustite, da se popolnoma ohladi. Maslo in sladkor v prahu dajte v skledo in mešajte tako dolgo, da krema postane puhasta. Skupaj zmešajte kakav v prahu in vodo. H kremi (masla in sladkorja v prahu) dodajte stopljeno čokolado, mešanico kakava v prahu z vodo in kremni sir. Mešajte tako dolgo, da postane krema puhasta.

Napolnite dresirno vrečko, izberite nastavek za brizganje kreme, napolnite vrečko s kremo in minitortice okrasite.