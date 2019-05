Oglas

Za pripravo maskarpone browniejev potrebujemo eno večjo posodo in dve manjši. V eno manjšo posodo postavimo maslo, ter na koščke nasekljano čokolado. Vsebino moramo raztopiti. To lahko naredimo v mikrovalovni pečici, lahko pa tudi nad paro. Ko se nam čokolada in maslo stopita dodamo vaniljo ter dobro premešamo, tako da dobimo gladko zmes. Nato pustimo, da se zmes rahlo ohladi.





V večji posodi zmešamo skupaj moko, sol, sladkor in kakav ter si z metlico pomagamo, da vse sestavine skupaj dobro premešamo. Suhim sestavinam nato dodamo stopljeno čokoladno zmes, rahlo premešamo nato pa dodamo jajca. Vse skupaj dobro premešamo s pomočjo kuhalnice ali silikonske lopatice. Nato dodamo še pest nasekljanih pistacij, ki jih na hitro vmešamo v maso. Tri četrtine mase nato premestimo v poljubni pekač. Lahko večjega, če želimo tanjše rjavčke, ali pa malo manjšega, za višje. Pekač pred tem rahlo namastimo, dno pa prekrijemo s peki papirjem.

V manjši posodi zmešamo skupaj mascarpone sir ter 50 g sladkorja. Ko je masa dobro premešana in brez grudic, jo prelijemo v isti pekač, čez maso za rjavčke. Nato vzamemo še preostali del mase, ki nam je ostal od rjavčkov in poljubno razporedimo po pekaču. Če želimo biti kreativni, vzamemo leseno palčko ali pa nož in mascarpone sir rahlo zmešamo z maso za rjavčke, tako da dobimo marmorni vzorec. Nato po pekaču poljubno razporedimo jagode in potrosimo s pistacijo.

Pekač postavimo v ogreto pečico in pri 180°C pečemo 25-30 minut.