Školjke zgostimo z drobtinami. Foto: Televizija Slovenija

Obstaja več različnih načinov priprave. Končni izdelek pa je načeloma enak. Školjke očistimo in jih speremo pod hladno tekočo vodo. Še boljše kar nekje pri morju.

Kozico postavimo na ogenj in vanjo stresemo školjke. Pokrijemo in kuhamo toliko časa, da se odprejo. Vso tekočino, ki je nastala, prelijemo v drugo posodo in prihranimo.

V kozico s školjkami dolijemo oljčno olje in ko se segreje, dodamo nasekljan česen. Ko zadiši, zalijemo z belim vinom in sokom, ki smo ga prihranili. Pazimo, če se je na dnu nabral pesek, v tem primeru precedimo.

Dodamo peteršilj in malo pokuhamo. Zgostimo z drobtinami. Serviramo s krhlji limone.