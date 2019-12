Jabolka narežemo na krhlje in jih v kozici podušimo, da se zmehčajo. Foto: Pixabay

Jabolka narežemo na krhlje in jih v kozici podušimo, da se zmehčajo. Po okusu jih sladkamo in začinimo s cimetom.

Rumenjake in sladkor v prahu zmešamo. Dodamo mleko, smetano, moko in četrt žličke soli. Beljake stepemo v trd sneg in ga nežno vmešamo v testo. V ponvi segrejemo pol masla in vanjo vlijemo pol testa.

Pečemo toliko časa, da je spodnja stran zlatorjava. Obrnemo in pečemo, da še druga stran porjavi. Praženec z vilicami raztrgamo na kose, potresemo z mandljevimi lističi in na hitro popečemo. Ponovimo in postrežemo s čežano.